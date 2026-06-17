США и Иран готовят историческое мирное соглашение: СМИ обнародовали документ

Вашингтон и Тегеран согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец масштабному военному противостоянию. Документ содержит 14 ключевых пунктов и должен быть официально подписан уже в эту пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Al Arabiya English .

Немедленное перемирие и разблокирование морских путей

Главным условием соглашений является полное и постоянное прекращение огня на всех фронтах, включая территорию Ливана. Стороны обязуются воздерживаться от любых враждебных действий, угроз и применения силы друг против друга.

Сразу после подписания начнётся восстановление логистики:

США обязуются снять морскую блокаду Ирана в течение 30 дней и вернуть объемы судоходства к довоенному уровню.

Иран обязуется очистить акваторию от мин и гарантировать безопасный проход торговых судов из Персидского залива в Оманский залив.

Вывод войск: Пентагон выведет свои силы из прилегающих к Ирану регионов в течение 30 дней после заключения окончательного договора.

300 миллиардов долларов и отмена санкций

Отдельный раздел меморандума посвящен экономическому восстановлению Тегерана. США вместе с региональными партнерами обязались разработать масштабный план реконструкции иранской экономики с гарантированным финансированием в размере не менее 300 миллиардов долларов.

Кроме того, Вашингтон согласился полностью отменить все виды первичных и вторичных санкций против Ирана. Это касается как односторонних ограничений США, так и резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ. До момента полного снятия санкций Минфин США будет выдавать специальные разрешения на экспорт иранской нефти, нефтехимии и банковские услуги. Также Тегеран получит полный доступ ко всем своим замороженным активам за рубежом.

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Судьба ядерной программы

Иран официально подтвердил в тексте, что никогда не будет создавать ядерное оружие. До подписания окончательного договора будет действовать принцип сохранения статус-кво:

"Иран замораживает развитие ядерных технологий на текущем уровне, а США обещают не вводить новые санкции и не наращивать военное присутствие в регионе", - говорится в соглашении.

Все детали относительно судьбы уже обогащенных материалов стороны планируют урегулировать на финальном этапе переговоров, который продлится максимум 60 дней. Окончательное соглашение должен утвердить Совет Безопасности ООН своей обязательной к исполнению резолюцией.