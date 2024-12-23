Экспансия или троллинг? Что стоит за словами Трампа о Гренландии и Панамском канале

Избранный президент США Дональд Трамп не изменяет себе и продолжает подрывать медиа и социальные сети громкими заявлениями. На днях он снова заговорил о покупке Гренландии, а также пригрозил вернуть американский контроль над Панамским каналом.

Подробнее об этом и о том, что стоит за "планами" Трампа по Гренландии, Панамскому каналу и, как бы это странно не звучало, Канаде, - в материале РБК-Украина .

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Гренландия и Панамский канал: что сказал Трамп

На выходных Трамп возмутился "чрезмерными сборами" за использование Панамского канала. "С нашими ВМС и торговлей обошлись очень несправедливо и глупо. Плата, взимаемая Панамой, смехотворна, особенно если учесть чрезвычайную щедрость, проявленную к Панаме со стороны США", - написал он в Truth Social.

Его претензии относятся к тому, что Панамский канал был построен на американские деньги. Он также раскритиковал решение 39-го президента Джимми Картера передать его Панаме всего за 1 доллар по договору от 1977 года. По словам Трампа, канал жизненно важен для США, так как свыше 70% всех транзитов направляются в американские порты.

"Он был передан не в пользу других, а в знак сотрудничества между нами и Панамой. Если принципы... не будут соблюдены, то мы требуем, чтобы Панамский канал вернули нам, в полном объеме", - добавил он.

Каждый метр канала принадлежит Панаме, а суверенитет не может быть предметом обсуждений, заявил панамский президент Хосе Рауль Мулино. На что Трамп ответил "Увидим" и "Добро пожаловать на канал США", опубликовав картинку с американским флагом.

Что касается Гренландии, то он объявил соучредителя PayPal, бывшего посла США в Швеции Кена Ховери претендентом на пост американского посла в Дании. "В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью. Кен прекрасно справится с задачей", - написал Трамп.

И эта не первая его попытка заполучить Гренландию. Идея обсуждалась со старшими советниками еще в 2018 году, а сенатор Том Коттон предлагал купить остров в обращении к датскому послу. О дискуссиях публично стало известно в 2019-м, после чего официальные лица Гренландии и Дании отклонили возможность продажи.

Заявления варьировались от дипломатических комментариев о том, что "Гренландия не продается", до решительных отказов с формулировкой о том, что это "совершенно нелепо". "Это абсурдная дискуссия, поскольку Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия - гренландская", - заявила министр иностранных дел Дании Метте Фредериксен.

В результате тогда Трамп даже отменил запланированный визит в Данию.

Статус Гренландии и попытки купить остров

Сама идея получить контроль над Гренландией возникала и до Трампа. Считается, что на протяжении XIX и XX веков США предприняли как минимум две серьезные попытки. Причина, по которой такие дискуссии вообще возможны, кроются в статусе острова.

Гренландия стала датской колонией в 1814 году, а в 1953-м была признана частью Королевства Дания. Спустя 20 лет она даже вступила в Европейское экономическое сообщество (прообраз нынешнего Евросоюза, но позже покинула его. После референдума в 1979-м Дания передала острову право самоуправления, а в 2009-м - еще больше власти.

На сегодня Гренландия - это автономная территория и по сути отдельная страна. Наряду с Данией и Фарерскими островами является одной из трех стран, которые входят в состав королевства. За Копенгагеном остаются сфера международных отношений, оборона и контроль за валютной политикой. Все внутренние политические и экономические вопросы Гренландия решает самостоятельно.

Ее площадь превышает 2 млн квадратных километров и это самый большой остров на Земле, который омывают воды Атлантического и Северно-Ледовитого океана. Расположен на северо-востоке Северной Америки и с точки зрения географии относится к ней. Но политически до сих пор считается Европой.

Фото: Гренландия имеет стратегический интерес для США из-за близости к России и Европе (csis.org)

Первая попытка получить Гренландию была во второй половине XIX века. Тогдашний госсекретарь США Уильям Сьюард (сторонник территориальной экспансии) также делал ставку на попытки вырвать Канаду из рук Британской империи, а его политика привела к покупке Аляски у Российской империи. Но она также включала намерение приобрести Гренландию и Исландию.

Бывший министр финансов Роберт Дж. Уокер в 1867 году узнал, что Данию могут склонить продать оба острова, когда вел переговоры о покупке датских колоний в Карибском море в Вест-Индии. Сьюард поручил подготовить отчет о ресурсах Гренландии и Исландии, но его надежды рухнули, когда в Сенате провалилось голосование за сделку по датской Вест-Индии. Спустя 50 лет эти колонии все же будут выкуплены и станут Виргинскими островами США.

Вторая попытка была предпринята после Второй мировой войны. Во время нее нацистская Германия оккупировала Данию в ходе шестичасовой операции в марте 1940 года. Но год спустя датский посол в США, который не подчинялся оккупационном правительству, подписал соглашение о размещении американских баз на Гренландии.

За время военной оккупации США построили на острове несколько объектов. А после войны идея покупки обсуждалась настолько серьезно, что, согласно опросу Gallup, в 1946 году 33% американцев поддержали вариант с приобретением за 1 млрд долларов. В итоге Дания отклонила заявку и предложила Гренландии статус полноправного члена королевства, а не колонии.

Тем не менее США получили, что хотели, а именно авиабазы и другие объекты, которые неотъемлемую роль в американской ядерной стратегии. В начале холодной войны она основывалась не на межконтинентальных ракетах, а на бомбардировщиках со сравнительно ограниченной дальностью полета. Базы в Гренландии обеспечивали надежный и эффективный маршрут к целям в СССР через полярные регионы. И когда США потребовали дополнительные базы, Дания согласилась.

Что касается идеи Дональда Трампа во время первого президентского срока, из нее ничего не вышло, кроме "размышлений за ужином", писал в 2019 году доцент кафедры политологии Массачусетского университета Пол Масгрейв в колонке для Foreign Policy.

По его мнению, Трамп не очень хорошо информирован об острове. Как писало WSJ, он хотел заключить сделку из-за природных ресурсов Гренландии и надежды оставить наследие, "подобное принятие Аляски в состав США президентом Дуайтом Эйзенхауэром в качестве штата".

Но этому есть целый ряд препятствий. Во-первых, страны в целом не торгуют суверенитетом. Это особо касается мест с большим коренным населением, таких как Гренландия, где 88% жителей - инуиты. Во-вторых, согласно датской доктрине, Гренландия является неотъемлемой частью королевства. В-третьих, как демократическая страна США несут особую ответственность за отказ от колониальных практик. Прямо сейчас Гренландия, скорее, на пути к полной независимости, нежели на пути к смене одного суверенитета на другой.

"В любом случае идея покупки Гренландии - не глупая идея, как бы легкомысленно (Трамп, - ред.) ни считал. Это опасная и показательная идея, которая предполагает, что импульс президента относиться ко всему как к сделке с недвижимостью означает, что он постоянно испытывает искушение вернуть некоторые из худших привычек международных отношений", - писал Масгрейв.

Реагируя на свою номинацию, будущий посол в Дании Кен Ховери отметил, что польщен и с нетерпением ждет возможности поработать с командами в посольстве в Копенгагене и консульстве в Нууке (Гренландия), чтобы углубить связи с США. Влиятельный член команды Трампа Илон Маск призвал его "помочь Америке прирасти Гренландией".

Почему Трамп заговорил о контроле над Панамским каналом

Выражая претензии к Панаме, Трамп заявил, что 82-километровый путь между Атлантическим и Тихим океанами эксплуатируется "крайне несправедливо и неразумно". Он подчеркнул, что Панамский канал передали в знак сотрудничества и предназначен "исключительно для управления Панамой, а не Китаем или кем-либо еще".

Фото: на Панамский канал приходится 70% американского трафика, Трамп недоволен высокими тарифами за проход кораблей и растущим влиянием Китая (wikipedia.org)

Ежегодно Панамский канал пересекают около 14 000 судов, и на США приходится примерно три четверти трафика. Однако в последние годы засухи вынудили власти сократить пропускную способность, что вызвало конкуренцию за места и повышение сборов за проход.

Изначально за проект взялись французы в 1880-х годах, но забросили из-за технических проблем и тропический болезней. США перезапустили его в 1904 году и достроили за 10 лет, потратив почти 12 млрд долларов (в пересчете на сегодняшние деньги). Канал произвел революцию в мировом судоходстве, сократив торговые пути, а также позволил США быстро перебрасывать военные корабли из Атлантики в Тихий океан.

В 1977 году президент Джимми Картер подписал соглашение о постепенной передаче канала Панаме, которая окончательно завершилась в 1999 году. Дональд Трамп называет сделку глупой и обеспокоен влиянием Китая.

Последний хоть и не говорил публично об интересе купить Панамский канал, но в 2018 году убедил страну присоединиться к своей инициативе "Один пояс, один путь". С тех пор китайские компании управляют крупными портами на обоих концах и участвуют в проектах вдоль водного пути. Кроме того, также получили контроль над островом Маргарита, где находится крупнейший порт на атлантической стороне Панамы. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS, Вашингтон), амбиции Китая в Панаме и вокруг нее вызывают тревогу в правящих американских кругах.

На данный момент на слова Трампа отреагировал только президент Хосе Рауль Мулино, который заявил, что суверенитет не может быть предметом обсуждений. Как пишет Bloomberg, в ближайшие дни правительство Панамы выступит с официальным заявлением.

Аналитик платформы морских и воздушных перевозок Xeneta Эмили Стаусбелль заявила, что комментарии Трампа усиливают неопределенность в отношении мировой торговли в 2025 году. "Но вероятность того, что это действительно будет реализовано, настолько мала, что мы не ожидаем никакой реакции от грузоотправителей или перевозчиков - на данном этапе", - сказала она.

Ветеран судоходной отрасли Джон Маккаун, автор книги "Гиганты моря" отметил, что сборы за проход через Панамский канал на одно судно в 2023 году выросли на 29% по сравнению с 2017-м. По его мнению, возвращение контроля США несет за собой больше угроз, чем пользы.

"Это решение (о повышении тарифов, - ред.) было давно принято и надлежащим образом задокументировано, и мы не можем просто в одностороннем порядке сказать, что этого не было. Если мы это сделаем, что помешает России заявить, что мы хотим вернуть Аляску, или Франции заявить, что мы хотим вернуть Луизиану? Так что эта угроза для меня бессмысленна", - цитирует его Bloomberg.

Гендиректор консалтинговой компании Vespucci Maritime Ларс Йенсен также отметил, что требование Трампа снизить тарифы на проход американских кораблей будет нарушением договора о нейтралитете Панамы.

Реальны ли претензии Трампа на Канаду

На прошлой неделе Трамп предложил сделать Канаду частью США, назвав это "отличной идеей".

"Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более 100 млн долларов в год? Это бессмысленно! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом. Они бы значительно сэкономили на налогах и военной защите. Я думаю, что это отличная идея. 51-й штат!", - написал он в Truth Social.

Фото: Дональд Трамп после избрания постоянно троллит канадского премьера Джастина Трюдо (Getty Images)

Это не первый раз за последние дни, когда Трамп подкалывает правительство Джастина Трюдо, которое потрясла отставка министра финансов Христи Фриланд. "Великий штат Канада ошеломлен, когда министр финансов уходит в отставку или была уволена с должности губернатором Джастином Трюдо", - написал избранный президент США.

Троллинг появился на фоне напряженности после того, как Трамп пригрозил ввести 25%-ые пошлины на канадские товары и обвинил Трюдо в неспособности решать вопросы торговли и иммиграции. После ноябрьской встречи на курорте Мар-а-Лаго Трамп начал называть его "губернатором Великого штата Канада".

Как пишет Fox News, все восприняли это как шутку, а канадцы отреагировали "нервным смехом". Министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил, что это было "ни в коем случае не серьезное заявление".

Несмотря на воодушевление в узком кругу сторонников экспансии США, Трамп заигрывает с идеей, которая в течение многих лет не получила широкого распространения. По той причине, что американцы в ней не заинтересованы. Например, в 1980-х во время переговоров о свободной торговле Ли Крейг Скунмейкер (любопытная фигура в политической истории США, один из основателей движения за права ЛГБТ) высмеивал опасения Канады, что Америка "сорвет кленовый лист". "Не канадский национализм, а простая апатия США мешала аннексии частей или всей Канады", - писал он.

Последняя серьезная попытка США аннексировать части Канады была накануне того, как она стала независимым доминионом в 1867 году. Тогда конгрессмен-республиканец Натаниэль Бэнкс подал законопроект о признании колоний Британской Северной Америки территории Канады. Но документ провалился еще на стадии комитета.

С 1860-х годов США организовали военные кампании в более чем 100 странах. Но за это время не планировали "присоединение" Канады. А сейчас это тем более невозможно из-за политического фактора, пишет канадское издание National Post.

Дело в том, что превращение 40 млн канадцев в американских граждан может привести к сейсмическому сдвигу влево в политике США с разрушительными последствиями для республиканцев и Трампа. Даже самые консервативные уголки, такие как провинция Альберта, скорее всего склонились бы к демократам.

По данным исследований, канадцы склоняются к левым идеям в вопросах, начиная от абортов и заканчивая правами на оружие. Эта тенденция более очевидна в опросах, где их спрашивают, как бы они проголосовали на выборах президента США. Последнее исследование показывает разгромное поражение Трампа.

Любой президент США с "амбициями на присоединение Канады" рискует запустить поколение бесконтрольного доминирования демократов. В своей истории страна крайне осторожно относилась к принятию новых штатов из-за страха нарушить политических баланс. Например, в позапрошлом веке присоединение штатов часто откладывалось в связи с опасениями, что новый участник обеспечит стратегическое преимущество сторонникам или противникам рабства, пишет National Post.

При подготовке текста использовались: заявления избранного президента США Дональда Трампа, публикации Bloomberg, Foreign Policy, Associated Press, National Post, Fox News и The Telegraph.