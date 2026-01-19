Евросовет созывает экстренный саммит из-за заявлений Трампа по Гренландии

Президент Европейского Совета Антониу Кошта объявил о созыве экстренного заседания по вопросам трансатлантических отношений. Оно состоится в четверг, 22 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Специальное заседание Евросовета запланировано на 20:00 четверга, 22 января по киевскому времени.

Кошта отметил необходимость в срочной координации между странами Евросоюза, а также подтвердил приверженность международному праву и принципу территориальной целостности.

Заявления Трампа относительно Гренландии

Напомним, в конце 2025 года Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США.

В начале 2026 года президент США повторил этот тезис, подчеркнув, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.

Впоследствии Трамп прокомментировал оборону острова, заявив, что она ограничивается "двумя собачьими упряжками", которые пытаются противостоять российским и китайским эсминцам и подводным лодкам.

Позже появилась информация, что США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.

В субботу, 17 января, Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.

По словам президента США, пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о "полной и окончательной покупке Гренландии".

В Европе готовят три плана против посягательств Трампа на остров, один из которых предусматривает, что заявления лидера США по Гренландии - стратегический блеф для получения уступок от Копенгагена.