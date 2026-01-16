Защита Гренландии: союзники разрабатывают три плана против "посягательств" Трампа

Три сценария защиты Гренландии

На фоне заявлений Трампа союзники по НАТО уже направили на остров около 35 военных для усиления обороны.

Первый вариант защиты Гренландии называется "Разрядка напряженности" — попытка убедить американскую сторону, что Россия и Китай не представляют угрозы, и создать миссию "Арктический часовой".

Второй сценарий, "Сдерживание и контрмеры", предполагает экономическое давление на США, включая санкции против компаний, добывающих ресурсы Гренландии без разрешения, возможную распродажу американских гособлигаций и закрытие военных баз США в Европе.

Третий вариант — "Ожидание новой цели" — рассчитывает на то, что Трамп переключится на другие вопросы, например, Иран или выборы 2026 года, и что его заявления о Гренландии — стратегический блеф для получения уступок от Дании.

Чем притягательна Гренландия для США

Гренландия — автономная территория Дании, крупнейший остров в мире, где большинство населения составляют инуиты. Более 80% острова покрыто льдом, под которым скрыты богатые запасы нефти, газа и редких металлов.

Территория острова почти в три раза больше Украины, сопоставима с Саудовской Аравией и позволяет разместить Францию, Германию, Испанию, Италию, Грецию и Великобританию одновременно.

Международная реакция

Европейские правительства внимательно отслеживают ситуацию и рассматривают меры для защиты стратегических интересов. Обеспечение безопасности Гренландии стало приоритетом для Дании и НАТО, а рабочие группы готовятся к переговорам с США уже 18 января.