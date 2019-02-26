Трамп прибув у В'єтнам на зустріч з Кім Чен Ином

Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп приземлився в міжнародному аеропорту В'єтнаму Нойбай

Президент США Дональд Трамп прибув у В'єтнам на другий саміт американського лідера з північнокорейським колегою Кім Чен Ином. Про це повідомляє Yonhap.

Трамп приземлився в міжнародному аеропорту В'єтнаму "Нойбай", звідки, як очікується, він повинен відправитися в готель JW Marriott.

Нагадаємо, сьогодні вранці Кім Чен Ин прибув у В'єтнам на зустріч з Трампом. Лідер Північної Кореї проїхав місто Дундан, яке знаходиться на кордоні з Китаєм.

Також Трамп написавши в своєму Twitter, що він вже у В'єтнамі.

"Тільки що прибув до В'єтнаму. Спасибі всім людям за відмінний прийом в Ханої", - написав він.

Зазначимо, що 27-28 лютого відбудеться саміт президента США і лідера КНДР. На саміті сторони обговорять прогрес в денуклеаризації Корейського півострова, про що домовилися ще на першій зустрічі у минулому році.

Південна Корея розраховує, що за підсумками зустрічі може бути припинення Корейської війни 1950-1953 років.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що існує загроза відновлення Північною Кореєю ядерних програм. Також Помпео додав, що зараз денуклеарізація Корейського півострова залишається неможливою.