Кім Чен Ин прибув у В'єтнам на зустріч із Трампом

Фото: Кім Чен Ин (KCNA)

Лідер КНДР подорожує в пуленепробивному вагоні, маршрут його потягу тримають у таємниці

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин в'їхав на територію В'єтнаму, де 27-28 лютого має відбутися його друга зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентства Reuters.

Зазначається, що поїзд лідера Північної Кореї проїхав місто Дундан, розташоване на кордоні з Китаєм.

На вокзалі Кім Чен Ина зустрічали представники місцевої адміністрації, які розстелили червону килимову доріжку і виставили почесну варту.

Переговори двох лідерів заплановані в Ханої в середу і четвер.

За інформацією агентства, Кім Чен Ин подорожує в пуленепробивному вагоні, маршрут його потяга тримають у таємниці, але в суботу з'явилися повідомлення, що він перетнув кордон КНДР і Китаю.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок, 25 лютого, вилетів у В'єтнам на зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Лідери, зокрема, обговорять прагнення КНДР створити ядерну програму. Раніше Трамп заявляв, що з повною денуклеаризацією Північна Корея швидко стане економічним центром.