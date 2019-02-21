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У Білому домі назвали мету майбутньої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Новини » Політика    21.02.2019 - 21:16
У Білому домі назвали мету майбутньої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина
Фото: зустріч Трампа та Кім Чен Ина (facebook.com/WhiteHouse)

Сторони обговорять денуклеаризацію Корейського півострова

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин на саміті обговорять прогрес в денуклеаризації Корейського півострова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

У Білому домі заявили, що Трамп прагне домогтися "світлого і безпечного майбутнього для всіх жителів Корейського півострова". Також повідомляється, що Трамп і Кім Чен Ин проведуть зустріч тет-а-тет.

"Величезні можливості: президент Дональд Трамп прагне домогтися світлого і безпечного майбутнього для всіх жителів на Корейському півострові і в усьому світі. Мета саміту - подальший прогрес у виконанні зобов'язань, взятих двома лідерами (Трампом і Кім Чен Ином, - ред.) у Сінгапурі: зміна відносин, міцний і стабільний мир і повна денуклеарізація Корейського півострова", - йдеться у заяві Білого дому.

Раніше, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що існує загроза відновлення Північною Кореєю ядерних програм. Також Помпео додав, що зараз денуклеарізація Корейського півострова залишається неможливою.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що другий саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином пройде 27-28 лютого в Ханої.

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