Трамп і Кім Чен Ин на саміті можуть домовиться про завершення Корейської війни

Фото: зустріч Трампа та Кім Чен Ина (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп і Кім Чен Ин зустрінуться 27 і 28 лютого

В адміністрації президента Південної Кореї заявили, що Сполучені Штати Америки (США) і Північна Корея (КНДР) можуть заявити про припинення Корейської війни 1950-1953 років на саміті між президентом Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зазначимо, Трамп і Кім Чен Ин зустрінуться 27 і 28 лютого.

"Можливість є", - заявив представник адміністрації.

Корейська війна - конфлікт між КНДР і Республікою Корея, що тривав з 25 червня 1950 по 27 липня 1953 року (хоча офіційного закінчення війни оголошено не було). Часто цей конфлікт часів холодної війни розглядається як опосередкована війна між США з їх союзниками і силами КНР і СРСР.

Раніше повідомлялося, що під час другого саміту вьетнамськом Ханої президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин обговорять прогрес денуклеаризації Корейського півострова.

Як повідомляло РБК-Україна, другий саміт лідерів США і КНДР з денуклеаризації Корейського півострова відбудеться 27-28 лютого у в'єтнамській столиці Ханої.

23 жовтня 2018 року уряд Південної Кореї ратифікувала угоду про денуклеаризацію Корейського півострова, яку було підписано у вересні лідерами двох Корей Кім Чен Ином і Мун Чже Іном.