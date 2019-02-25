Трамп вилетів у В'єтнам на зустріч з Кім Чен Ином

Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

Сторони обговорять прагнення Північної Кореї створити ядерну програму

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сьогодні, 25 лютого, вилетів у В'єтнам на зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Зокрема, сторони обговорять прагнення Північної Кореї створити ядерну програму.

Раніше Трамп повідомляв, що з повною денуклеаризацией Північна Корея швидко стане економічним центром.

"У В'єтнам на дуже важливу зустріч на вищому рівні з Кім Чен Ином. З повною денуклеаризацією Північна Корея швидко стане економічним центром. Без цього - залишиться такою ж. Глава КНДР Кім прийме мудре рішення!" - написав Трамп.

Раніше в адміністрації президента Південної Кореї заявили, що США і КНДР можуть заявити про припинення Корейської війни 1950-1953 років на саміті Трампа та Кім Чен Ина.

Також повідомлялося, що під час зустрічі сторони обговорять прогрес денуклеаризації Корейського півострова.

Відзначимо, в кінці жовтня 2018 року уряд Південної Кореї ратифікувала угода про денуклеаризацію Корейського півострова, яку було підписано у вересні лідерами двох Корей Кім Чен Ином і Мун Чже Іном.