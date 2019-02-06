Помпео оцінив шанси на денуклеаризацію КНДР

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео зазначив, що голова держради КНДР Кім Чен Ин буде рухатися до виконання взятих на себе зобов'язань

Держсекретар Майкл Помпео заявив, що є всі шанси на згортання ядерних програм КНДР. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Fox News.

За його словами денуклеарізація Північної Кореї все ще можлива.

"Ми це бачили. Ми це бачили в ході обговорень (з керівництвом у Пхеньяні, - ред.). Голова (Держради КНДР, - ред.) Кім (Чен Ин, - ред.) заявив своїм, що їм необхідно міняти курс, необхідно поліпшувати економічні умови всередині країни, це його слова, не мої", - підкреслив Помпео.

Помпео зазначив, що голова держради КНДР Кім Чен Ин буде рухатися до виконання взятих на себе зобов'язань, а потім США у свою чергу виконають зобов'язання щодо забезпечення стабільності на Корейському півострові.

Нагадаємо, президент Сполучених Шатов Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у В'єтнамі в лютому.

До цього Південна Корея і США обговорили денуклеаризацію КНДР. В ході переговорів сторони підвели підсумки співпраці двох країн у питаннях денуклеаризації КНДР і встановлення міцного миру на Корейському півострові.

РБК-Україна писало, що в Пентагоні заявили, що КНДР, як і раніше, є загрозою для Сполучених Штатів Америки

Нагадаємо, 23 жовтня 2018 року уряд Південної Кореї ратифікувала угоду про денуклеаризацію Корейського півострова, яку було підписано у вересні лідерами двох Корей Кім Чен Ином і Мун Чже Іном.