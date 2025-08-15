Трамп прибыл на Аляску для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп прибыл на военную базу в городе Анкоридж, Аляска. Там он проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Таким образом, Трамп прибыл на место встречи раньше, чем Путин.

Как пишет издание, самолет Трампа Air Force One приземлился на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, согласно официальному сообщению Белого дома, встреча Трампа и Путина запланирована на 22:00 по киевскому времени.

При этом ранее NBC News со ссылкой на собственные источники сообщало, что Трамп должен встретить Путина лично после его прибытия на американскую военную базу Элмендорф-Ричардсон.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в целом встреча Трампа и Путина должна занять как минимум 6-7 часов. Он уточнил, что столько продлятся встречи в разных форматах.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что такой саммит откроет путь к честному миру и встрече в трехстороннем формате уже при его участии.

Все, что известно о встрече Трампа и Путина на данный момент, - в материале РБК-Украина.