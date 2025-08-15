Путина ожидает торжественный прием на Аляске: Трамп встретит его лично, - NBC News

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, Трамп, как ожидается, расстелит красный ковер для российского диктатора Владимира Путина, который прибудет в пятницу на базу Элмендорф-Ричардсон, и лично планирует поприветствовать российского лидера после его прибытия.

Чиновники подчеркнули, что точные детали и сценарий встречи еще окончательно не утверждены.

Предварительно, по словам третьего высокопоставленного чиновника администрации, известно, что Трамп не планирует звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед встречей в пятницу.

Однако неизвестно, может ли это измениться во время его длительного 7-часового перелета из Вашингтона в Аляску.