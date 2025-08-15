В Кремле ожидают, что встреча Трампа и Путина займет 6-7 часов

Встреча Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в целом может длиться 6-7 часов.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА-Новости ".

По словам Пескова, сначала ожидается беседа тет-а-тет с участием помощников. После этого планируются переговоры в составе делегаций. Возможно, они пройдут в формате рабочего ланча.

Пресс-секретарь уточнил, что после этого лидеры на некоторое время разойдутся. Потом возможна совместная пресс-конференция.

"В целом можно представить, что минимум часов 6-7 на это уйдет", - рассказал он.