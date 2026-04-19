Трамп отправил делегацию на переговоры и озвучил Ирану последствия отказа от новой сделки
Иран открыл огонь по иностранным судам в Ормузском проливе, чем нарушил соглашение о прекращении огня. В ответ США выдвинули ультиматум: Тегеран должен принять условия нового соглашения, иначе американские силы уничтожат критическую инфраструктуру страны.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.
Обстрел судов и ситуация в проливе
По словам американского лидера, иранские силы атаковали французский корабль и грузовое судно Соединенного Королевства. Трамп подчеркнул, что эти действия являются прямым нарушением действующих договоренностей.
Он также отметил, что объявление Ирана о закрытии пролива является бессмысленным, поскольку он уже заблокирован американскими силами. Из-за этой блокады иранская сторона ежедневно теряет около 500 миллионов долларов, тогда как США не несут убытков.
Переговоры и угроза уничтожения инфраструктуры
Для разрешения кризиса американская делегация отправляется в Исламабад (Пакистан), где уже завтра вечером должны состояться переговоры.
Трамп подчеркнул, что Вашингтон предлагает "справедливое соглашение", однако не собирается идти на уступки в случае его отклонения.
"Если они не примут соглашение, Соединенные Штаты выведут из строя каждую электростанцию и каждый город в Иране. Больше никакого "мистера хорошего парня"! Пришло время иранской машине убийства закончиться", - заявил президент США.
Трамп добавил, что в случае отказа Тегерана он готов сделать то, что "другие президенты должны были сделать в течение последних 47 лет".
Изменение логистических маршрутов
На фоне обострения в проливе наблюдается переориентация морских грузоперевозок.
По данным Белого дома, многие суда сейчас направляются в американские порты в Техасе, Луизиане и на Аляске для загрузки, что фактически играет на пользу экономике США.
Дипломатический тупик
Напомним, ранее Иран официально отказался передавать Соединенным Штатам свой обогащенный уран, несмотря на давление Вашингтона. В Тегеране заявили, что не планируют проводить очные встречи с американской стороной, пока не увидят реальных шагов навстречу.
Кроме того, спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф объявил о "победе" над США. По его словам, хотя Штаты имеют военное преимущество, они не смогли свергнуть режим или установить полный контроль над Ормузским проливом.
В то же время в самих Соединенных Штатах советники Дональда Трампа призывают президента ограничить количество спонтанных интервью и заявлений. В команде опасаются, что резкая риторика лидера Белого дома может повредить сложному переговорному процессу, который сейчас продолжается.