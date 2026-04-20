Иран жестко ответил США на призывы отдать обогащенный уран

Иран заявил, что не признает никаких ультиматумов от США и не собирается передавать свой обогащенный уран американской стороне или любой другой стране.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report , об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

"Исламская Республика Иран не признает никаких сроков или ультиматумов в обеспечении своих национальных интересов", - заявил Багаи.

Он также добавил, что Иран будет защищать свои интересы столько, сколько потребуется.

Представитель МИД также предупредил: в случае новых "авантюр" со стороны США или Израиля вооруженные силы Ирана отреагируют полностью и решительно.

Отдельно Багаи отверг заявления о передаче иранских запасов обогащенного урана.

"Ни на одном этапе текущих или предыдущих переговоров не поднимался вопрос передачи иранских запасов обогащенного урана Соединенным Штатам или любой другой стране, и принципиально, этот вариант не стоит на повестке дня Исламской Республики Иран", - подчеркнул он.