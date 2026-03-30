Трамп похвастался уничтожением важных военных целей в Иране
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвастался новыми успешными ударами американских военных по важным объектам в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента США в Truth Social.
"Великий день (сегодня - ред.) в Иране. Много давно разыскиваемых целей были уничтожены нашими великими военными, лучшими и самыми смертоносными в мире", - заявил Трамп.
О каких именно конкретных военных целях идет речь, и какое оружие для их уничтожения применили американцы, Трамп не уточнил.
Что известно о войне на Ближнем Востоке
Напомним, что по данным WSJ, Дональд Трамп недавно сказал своим соратникам, что хочет избежать затяжной войны в Иране и надеется положить конец конфликту в ближайшие недели.
При этом на днях США перебросили на Ближний Восток десантный корабль и 3500 морпехов, а СМИ пишут, что Пентагон рассматривает отправку еще 10 тысяч солдат. По данным WP, США ведут подготовку к возможным наземным операциям в Иране, которые могут длиться несколько недель.
Стоит также добавить, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что операция против Ирана продлится еще немного, и имеет целью нейтрализовать Тегеран на долгое время.
Кроме того, Financial Times, сославшись на экспертов, написало, что Иран существенно снизил интенсивность ракетных и дроновых атак, перейдя на "стратегию выживания".