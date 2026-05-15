Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров в Пекине обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином войну в Украине. По словам американского лидера, обе стороны хотят увидеть урегулирование конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Белого дома.
Трамп рассказал о переговорах в Пекине
Дональд Трамп сообщил журналистам, что тема войны в Украине поднималась во время его общения с Си Цзиньпином в Пекине. Разговор касался возможного урегулирования конфликта и дальнейших шагов по его завершению.
Что заявил президент США
Во время общения с прессой Трамп подтвердил, что обсуждал ситуацию вокруг Украины с китайским лидером.
"Да, мы это обсудили... Это тот (конфликт), урегулирование которого мы хотим увидеть", - сказал он журналистам.
По словам президента США, и Вашингтон, и Пекин заинтересованы в прекращении войны и поиске путей для урегулирования ситуации.
Напоминаем, что американский сенатор Линдси Грэм заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин имеет влияние на глобальные конфликты благодаря экономическим связям Китая с Россией. По его словам, китайский лидер мог бы повлиять на прекращение войн в Украине и вокруг Ирана, поскольку Пекин остается крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, включая нефть и газ.
Отметим, что Владимир Путин планирует посетить Пекин на следующей неделе, 20 мая. Поездка главы Кремля состоится спустя всего несколько дней после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, что добавляет дополнительный политический контекст к предстоящему визиту.