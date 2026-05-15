ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Си Цзиньпином

16:01 15.05.2026 Пт
2 мин
Стороны пока не предоставили детали плана по урегулированию конфликта
aimg Анастасия Никончук
Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Си Цзиньпином Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров в Пекине обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином войну в Украине. По словам американского лидера, обе стороны хотят увидеть урегулирование конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Белого дома.

Читайте также: "Здесь был Путин": Си Цзиньпин показал Трампу особое место в Китае

Трамп рассказал о переговорах в Пекине

Дональд Трамп сообщил журналистам, что тема войны в Украине поднималась во время его общения с Си Цзиньпином в Пекине. Разговор касался возможного урегулирования конфликта и дальнейших шагов по его завершению.

Что заявил президент США

Во время общения с прессой Трамп подтвердил, что обсуждал ситуацию вокруг Украины с китайским лидером.

"Да, мы это обсудили... Это тот (конфликт), урегулирование которого мы хотим увидеть", - сказал он журналистам.

По словам президента США, и Вашингтон, и Пекин заинтересованы в прекращении войны и поиске путей для урегулирования ситуации.

Напоминаем, что американский сенатор Линдси Грэм заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин имеет влияние на глобальные конфликты благодаря экономическим связям Китая с Россией. По его словам, китайский лидер мог бы повлиять на прекращение войн в Украине и вокруг Ирана, поскольку Пекин остается крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, включая нефть и газ.

Отметим, что Владимир Путин планирует посетить Пекин на следующей неделе, 20 мая. Поездка главы Кремля состоится спустя всего несколько дней после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, что добавляет дополнительный политический контекст к предстоящему визиту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь Война в Украине
Новости
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата