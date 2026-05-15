Трамп сделал заявление о войне в Украине после встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров в Пекине обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином войну в Украине. По словам американского лидера, обе стороны хотят увидеть урегулирование конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Белого дома.

Трамп рассказал о переговорах в Пекине

Дональд Трамп сообщил журналистам, что тема войны в Украине поднималась во время его общения с Си Цзиньпином в Пекине. Разговор касался возможного урегулирования конфликта и дальнейших шагов по его завершению.

Что заявил президент США

Во время общения с прессой Трамп подтвердил, что обсуждал ситуацию вокруг Украины с китайским лидером.

"Да, мы это обсудили... Это тот (конфликт), урегулирование которого мы хотим увидеть", - сказал он журналистам.

По словам президента США, и Вашингтон, и Пекин заинтересованы в прекращении войны и поиске путей для урегулирования ситуации.