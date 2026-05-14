ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Си Цзиньпин может закончить войну в Украине одним звонком, - сенатор Грэм

15:37 14.05.2026 Чт
2 мин
Сенатор предлагает наказать Китай, если он не поможет завершить конфликт
aimg Валерий Ульяненко
Си Цзиньпин может закончить войну в Украине одним звонком, - сенатор Грэм Фото: Линдси Грэм (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Лидер Китая Си Цзиньпин способен прекратить войны в Украине и Иране одним телефонным звонком благодаря тому, что он остается главным покупателем российской нефти и газа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сенатор Линдси Грэм заявил в эфире Fox News.

Читайте также: Си Цзиньпин предупредил Трампа о конфликте между США и Китаем, но при одном условии

Он отметил, что Китай пока остается главным покупателем российской нефти и газа, что позволяет поддерживать режим диктатора Владимира Путина. Кроме того, Грэм отметил, что Пекин выкупает 90% иранской нефти.

По словам сенатора, если бы КНР прекратила эти закупки, Иран "вылетел бы из бизнеса". Именно поэтому Пекин имеет возможность завершить оба конфликта, если изъявит такое желание.

"И мое послание президенту Трампу (президент США Дональд Трамп, - ред.) - мы вас поддерживаем. И если Китай продолжит это делать, при этом не заплатив цену за дестабилизацию мира, тогда мы сделаем огромную ошибку", - подчеркнул Грэм.

Сенатор рассказал, что подготовил законопроект, который позволит ввести тарифы против Китая за покупку российской нефти и газа.

Напомним, Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая впервые за девять лет. Вместе с президентом США в Пекин прибыла большая бизнес-делегация, в которую вошли руководители Apple, Nvidia и Tesla.

МИД Китая официально сообщил, что визит Трампа в Китай продлится с 13 по 15 мая.

Перед этим Трамп заявил журналистам, что планирует провести с Си Цзиньпином "долгий разговор" о войне с Ираном. В то же время он преуменьшил значение возможной помощи Пекина в урегулировании конфликта.

Отметим, встреча Трампа и Си Цзиньпина началась 14 мая в Большом зале народного собрания в Пекине. Президента США встретили с официальной церемонией и почетным караулом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Китай Иран Дональд Трамп Нафта Газ Си Цзиньпинь Война в Украине
Новости
За Ермака начали вносить залог
За Ермака начали вносить залог
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес