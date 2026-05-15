Трамп зробив заяву про війну в Україні після зустрічі із Сі Цзіньпіном

16:01 15.05.2026 Пт
Сторони поки що не надали деталі плану з урегулювання конфлікту
Анастасія Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів у Пекіні обговорював із головою КНР Сі Цзіньпіном війну в Україні. За словами американського лідера, обидві сторони хочуть побачити врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Білого дому.

Трамп розповів про переговори в Пекіні

Дональд Трамп повідомив журналістам, що тема війни в Україні порушувалася під час його спілкування з Сі Цзіньпіном у Пекіні. Розмова стосувалася можливого врегулювання конфлікту та подальших кроків щодо його завершення.

Що заявив президент США

Під час спілкування з пресою Трамп підтвердив, що обговорював ситуацію навколо України з китайським лідером.

"Так, ми це обговорили... Це той (конфлікт)? врегулювання якого ми хочемо побачити", - сказав він журналістам.

За словами президента США, і Вашингтон, і Пекін зацікавлені у припиненні війни та пошуку шляхів для врегулювання ситуації.

Нагадуємо, що американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін має вплив на глобальні конфлікти завдяки економічним зв'язкам Китаю з Росією. За його словами, китайський лідер міг би вплинути на припинення воєн в Україні та навколо Ірану, оскільки Пекін залишається найбільшим покупцем російських енергоресурсів, включно з нафтою і газом.

Зазначимо, що Володимир Путін планує відвідати Пекін наступного тижня, 20 травня. Поїздка глави Кремля відбудеться лише за кілька днів після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа, що додає додатковий політичний контекст до майбутнього візиту.

