Трамп зробив заяву про війну в Україні після зустрічі із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів у Пекіні обговорював із головою КНР Сі Цзіньпіном війну в Україні. За словами американського лідера, обидві сторони хочуть побачити врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Білого дому.

Трамп розповів про переговори в Пекіні

Дональд Трамп повідомив журналістам, що тема війни в Україні порушувалася під час його спілкування з Сі Цзіньпіном у Пекіні. Розмова стосувалася можливого врегулювання конфлікту та подальших кроків щодо його завершення.

Що заявив президент США

Під час спілкування з пресою Трамп підтвердив, що обговорював ситуацію навколо України з китайським лідером.

"Так, ми це обговорили... Це той (конфлікт)? врегулювання якого ми хочемо побачити", - сказав він журналістам.

За словами президента США, і Вашингтон, і Пекін зацікавлені у припиненні війни та пошуку шляхів для врегулювання ситуації.