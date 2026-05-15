Трамп зробив заяву про війну в Україні після зустрічі із Сі Цзіньпіном
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів у Пекіні обговорював із головою КНР Сі Цзіньпіном війну в Україні. За словами американського лідера, обидві сторони хочуть побачити врегулювання конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Білого дому.
Трамп розповів про переговори в Пекіні
Дональд Трамп повідомив журналістам, що тема війни в Україні порушувалася під час його спілкування з Сі Цзіньпіном у Пекіні. Розмова стосувалася можливого врегулювання конфлікту та подальших кроків щодо його завершення.
Що заявив президент США
Під час спілкування з пресою Трамп підтвердив, що обговорював ситуацію навколо України з китайським лідером.
"Так, ми це обговорили... Це той (конфлікт)? врегулювання якого ми хочемо побачити", - сказав він журналістам.
За словами президента США, і Вашингтон, і Пекін зацікавлені у припиненні війни та пошуку шляхів для врегулювання ситуації.
Нагадуємо, що американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін має вплив на глобальні конфлікти завдяки економічним зв'язкам Китаю з Росією. За його словами, китайський лідер міг би вплинути на припинення воєн в Україні та навколо Ірану, оскільки Пекін залишається найбільшим покупцем російських енергоресурсів, включно з нафтою і газом.
Зазначимо, що Володимир Путін планує відвідати Пекін наступного тижня, 20 травня. Поїздка глави Кремля відбудеться лише за кілька днів після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа, що додає додатковий політичний контекст до майбутнього візиту.