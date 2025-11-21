Трамп подтвердил дедлайн по мирному плану для Украины

"У меня было много сроков, но если все идет хорошо, то сроки, как правило, продлевают. Но четверг - это последний срок", - сказал он.

Ранее об этом дедлайне писало Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, "Вашингтон давит на Киев сильнее, чем во время любых предыдущих мирных переговоров".

Более того, для того, чтобы заставить Киев подписать мирное соглашение до 27 ноября, Соединенные Штаты пригрозили Украине остановкой поставок оружия и обмена разведданными.