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Китай об отмене пошлин США на электронику: шаг к исправлению ошибок, но нужно больше

Воскресенье 13 апреля 2025 19:33
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Китай об отмене пошлин США на электронику: шаг к исправлению ошибок, но нужно больше Фото: в Китае призвали США вернуться на правильный путь разрешения несогласий (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Правительство Китая назвало решение США освободить часть электроники от пошлин небольшим шагом к исправлению ошибок. В то же время Пекин призвал Вашингтон пойти дальше и полностью отменить тарифы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Это небольшой шаг США к исправлению своих неправомерных действий односторонних "взаимных тарифов"", - говорится в заявлении Министерства торговли Китая.

Также в ведомстве призвали США отменить все пошлины, вернувшись "на правильный путь разрешения несогласий".

"(Призываем - ред.) делать большой шаг к полной отмене неправомерных действий и вернуться на правильный путь разрешения разногласий посредством равноправного диалога, основанного на взаимном уважении", - добавили в Минторголи.

Отмена пошлин на электронику

Напомним, в пятницу администрация президента США Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и другую электронику из импортных пошлин.

Указания были уже после того, как Трамп ввел в апреле 145% тариф на продукцию из Китая. Это в свою очередь могло повлиять на такие технологические компании, как Apple, которые большинство своей продукции делают в Китае.

Также отметим, что Трамп приостановил на 90 дней пошлины против большинства торговых партнеров США, которые должны были вступить в силу 9 апреля. По последним данным известно, что уже 130 стран обратились к Вашингтону с просьбой о переговорах насчет тарифов.

Помимо этого, начал "мягкий диалог" с Китаем, который ведут посредники.

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