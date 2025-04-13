Китай об отмене пошлин США на электронику: шаг к исправлению ошибок, но нужно больше
Правительство Китая назвало решение США освободить часть электроники от пошлин небольшим шагом к исправлению ошибок. В то же время Пекин призвал Вашингтон пойти дальше и полностью отменить тарифы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Это небольшой шаг США к исправлению своих неправомерных действий односторонних "взаимных тарифов"", - говорится в заявлении Министерства торговли Китая.
Также в ведомстве призвали США отменить все пошлины, вернувшись "на правильный путь разрешения несогласий".
"(Призываем - ред.) делать большой шаг к полной отмене неправомерных действий и вернуться на правильный путь разрешения разногласий посредством равноправного диалога, основанного на взаимном уважении", - добавили в Минторголи.
Отмена пошлин на электронику
Напомним, в пятницу администрация президента США Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и другую электронику из импортных пошлин.
Указания были уже после того, как Трамп ввел в апреле 145% тариф на продукцию из Китая. Это в свою очередь могло повлиять на такие технологические компании, как Apple, которые большинство своей продукции делают в Китае.
Также отметим, что Трамп приостановил на 90 дней пошлины против большинства торговых партнеров США, которые должны были вступить в силу 9 апреля. По последним данным известно, что уже 130 стран обратились к Вашингтону с просьбой о переговорах насчет тарифов.
Помимо этого, начал "мягкий диалог" с Китаем, который ведут посредники.
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