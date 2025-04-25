Контроль Украины над ЗАЭС и "российский" Крым. Reuters показало полный план Трампа
США предлагают Украине и России заморозить войну в рамках своего мирного плана. В документе упоминается Крым и Запорожская АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание узнало полное содержание мирного плана президента США Дональда Трампа, который американский спецпредставитель Стив Уиткофф представил на переговорах с Украиной, Германией, Францией и Британией в Париже 17 апреля.
Прекращение огня:
- постоянное прекращение огня;
- обе стороны немедленно приступают к переговорам о техническом осуществлении перемирия.
Гарантии безопасности для Украины:
- Украина получает надежные гарантии безопасности;
- государства-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских государств плюс желающие неевропейские государства;
- Украина не будет стремиться вступить в НАТО;
- Украина может стремиться к членству в ЕС.
Вопрос территорий:
- США де-юре признают российский контроль над Крымом;
- США де-факто признают российский контроль над Луганском;
- США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожья, Донецка и Херсона;
- Украина возвращает себе временно оккупированные территории в Харьковской области;
- Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через американский контроль и управление станцией. Электроэнергия с нее распределяется между обеими сторонами. Также Украина возвращает контроль над Каховской дамбой;
- Украина получает беспрепятственный проход по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.
Экономические вопросы и восстановление Украины
- США и Украина реализуют сделку о полезных ископаемых;
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию;
- Санкции против России, которые были введены из-за войны с 2014 года, будут сняты;
- Российско-американское экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.
Слухи о плане США
Напомним, западные СМИ уже в течение двух недель распространяют слухи о мирном плане США для Украины и России. В частности, самый большой резонанс вызвало предложение США признать Крым частью России.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Крым нельзя признавать российским. Это нарушает суверенитет Украины и ее Конституцию.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал такое заявление президента Украины. По его мнению, подобные слова "препятствуют" мирному процессу.
Позже источники РБК-Украина сообщили, что Украина вместе с европейскими партнерами передала Вашингтону документ, который содержит их общее видение завершения войны.
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