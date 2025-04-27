Россия пытается обмануть Америку и в дальнейшем затягивать войну, - Зеленский

Россияне много говорят о готовности к прекращению огня, но на самом деле лишь обманывают США и весь мир, усиливая атаки и пытаясь затянуть войну.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется, - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что Россия, несмотря на свои заявления, после Пасхи возобновила привычную для себя штурмовую активность, и ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться.

"И каждый день таких боев на фронте доказывает совершенно очевидно, что Россия действительно пытается обмануть мир - обмануть Америку и других - и в дальнейшем затягивать эту войну", - добавил глава государства.

Давление на Россию

По его мнению, нужно усиливать давление на РФ, чтобы россияне "пошли на все шаги, на все, что необходимо, чтобы остановить войну".

"Вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что происходит. Украина готова двигаться максимально быстро в дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Украина еще 47 дней назад согласилась на американское предложение безусловного прекращения огня, а впоследствии предложила России прекратить удары хотя бы по гражданским объектам. Но на это оккупанты отвечают "Шахедами", ракетами, артиллерией и новыми штурмами.

"Нужен надлежащий ответ от мира - ответ новыми санкциями и еще большим давлением. Конечно, именно Америка может сделать наиболее ощутимые шаги - ощутимые для России", - подчеркнул президент.