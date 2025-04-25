Украина и ЕС ответили Трампу своим мирным планом: Reuters узнало содержание
Украина и Евросоюз передали США свои идеи насчет завершения войны с Россией. Так они ответили на "мирный план" президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, во время встречи в Лондоне в среду, 23 апреля, украинские и европейские чиновники передали американским свои идеи по завершению войны РФ против Украины.
Агентство узнало, как выглядит совместный мирный план Украины и Евросоюза.
Прекращение огня:
- стороны должны принять на себя обязательства по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море;
- обе стороны немедленно вступают в переговоры о технической реализации при участии США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и условий для полного мирного соглашения;
- мониторинг режима прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран;
- Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всеми военнопленными (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленных.
Гарантии безопасности для Украины:
- Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США (соглашение, аналогичное статье 5 договора НАТО о коллективной обороне), в то время как среди союзников нет консенсуса относительно членства в НАТО;
- нет ограничений для украинских сил обороны;
- государства-гаранты будут представлять собой специальную группу европейских стран и желающих неевропейских стран. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины;
- Украина стремится к вступлению в ЕС.
Вопрос территорий:
- территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня.
- территориальные переговоры начнутся на основе линии контроля.
- Украина возвращает себе контроль над Запорожской атомной электростанцией при участии США, а также над Каховской плотиной
- Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
Экономика:
- США и Украина реализуют сделку о полезных ископаемых;
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут заморожены до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине;
- санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно ослаблены после достижения устойчивого мира и возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.
Мирный план США
Напомним, сегодня Reuters также опубликовало "мирный план" США. Американский и украинско-европейский документы во многом похожи друг на друга, но есть и существенные отличия.
В частности, согласно идее Вашингтона, он признает Крым российским на юридическом уровне.
Также план США предусматривает, что Украина откажется от стремления стать частью НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.