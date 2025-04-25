Украина и ЕС ответили Трампу своим мирным планом: Reuters узнало содержание

Украина и Евросоюз передали США свои идеи насчет завершения войны с Россией. Так они ответили на "мирный план" президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство узнало, как выглядит совместный мирный план Украины и Евросоюза.

По данным издания, во время встречи в Лондоне в среду, 23 апреля, украинские и европейские чиновники передали американским свои идеи по завершению войны РФ против Украины.

Мирный план США

Напомним, сегодня Reuters также опубликовало "мирный план" США. Американский и украинско-европейский документы во многом похожи друг на друга, но есть и существенные отличия.

В частности, согласно идее Вашингтона, он признает Крым российским на юридическом уровне.

Также план США предусматривает, что Украина откажется от стремления стать частью НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.