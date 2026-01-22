Встреча Зеленского и Трампа в Давосе началась

Мирный план США

Напомним, Дональд Трамп считает, что Украина и Россия "умеренно близки" к заключению мирного соглашения. Он отметил, что "помогает НАТО" и анонсировал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что именно Украина, а не Россия, затягивает процесс заключения мирного соглашения и назвал Зеленского основным препятствием.

Отметим, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Путин заинтересован в подписании мирного соглашения с Украиной, несмотря на отсутствие признаков готовности Кремля к компромиссу относительно своих требований.

Уиткофф заявил, что вместе с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, 22 января отправится в Москву для переговоров с Путиным.

Во время встречи стороны планируют обсудить 20-пунктный план прекращения войны, который, по словам спецпосланника Трампа, готов более чем на 90%.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Зеленский и Трамп могут подписать соглашение по послевоенному восстановлению Украины на сумму около 800 млрд долларов.

По данным источников, подписание документа планируется именно в рамках форума в Давосе. Соглашение рассчитано на 10 лет и предусматривает восстановление страны после войны и перезапуск украинской экономики.