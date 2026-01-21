ua en ru
Путин "готов" к мирному соглашению с Украиной, - Уиткофф

США, Среда 21 января 2026 13:15
Путин "готов" к мирному соглашению с Украиной, - Уиткофф Фото: Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин заинтересован в подписании мирного соглашения с Украиной, несмотря на отсутствие признаков готовности Кремля к компромиссу относительно своих требований.

Об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg TV.

По его словам, он вместе с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, уже завтра отправится в Москву для переговоров с Путиным. Во время встречи стороны планируют обсудить 20-пунктный план прекращения войны, который, по словам Уиткоффа, готов более чем на 90%.

"Все хотят достичь мирного соглашения", - заявил он.

В то же время спецпосланник отказался осуждать российские удары по украинской инфраструктуре, в результате которых значительная часть Киева осталась без воды, отопления и электроэнергии во время морозов.

Переговоры Украины и США

Украина продолжает консультации с европейскими и американскими партнерами по реализации мирного плана. В конце декабря президент Владимир Зеленский посетил Флориду, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Несмотря на заявления о полных гарантиях безопасности для Украины, самый сложный вопрос - по территориям - остается открытым. В то же время Трамп заявляет о приближении к компромиссу, а Зеленский сообщил, что мирный план готов на 90%, а гарантии безопасности - на 100%.

Недавно в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, по итогам которой Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях относительно возможного размещения западного контингента в Украине.

Также во французской столице заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева. По данным СМИ, советники Трампа обсуждали с ним американский мирный план, а Россия может дать ответ на 20-пунктное предложение Украины уже до конца месяца.

Ранее СМИ писали, что Зеленский и Трамп могут подписать так называемый "план процветания" Украины на сумму 800 млрд долларов именно во время форума в Давосе. Однако после последнего обстрела РФ по Украине Зеленский отменил свою поездку.

