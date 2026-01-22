UA

Зустріч Зеленського і Трампа в Давосі розпочалася

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 22 січня, у Давосі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського і лідера США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника президента України Сергія Никифорова журналістам.

Незадовго перед зустріччю Трамп розповів журналісту Sky News про "наближення" до мирної угоди щодо війни в Україні.

"Сьогодні, як ви знаєте, президент (Зеленський, - ред.) і я будемо обговорювати це питання. Ми зустрічаємося з президентом Путіним сьогодні або завтра, тож люди їдуть туди, і я думаю, що вони наближаються до угоди. Багато людей гине. Ми маємо це зробити", - сказав Трамп.

Мирний план США

Нагадаємо, Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія "помірно близькі" до укладення мирної угоди. Він зазначив, що "допомагає НАТО" та анонсував зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Раніше Дональд Трамп в інтерв’ю Reuters заявив, що саме Україна, а не Росія, затягує процес укладення мирної угоди та назвав Зеленського основною перешкодою.

Зазначимо, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Путін зацікавлений у підписанні мирної угоди з Україною, попри відсутність ознак готовності Кремля до компромісу щодо своїх вимог.

Віткофф заявив, що разом із Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, 22 січня вирушить до Москви для переговорів із Путіним.

Під час зустрічі сторони планують обговорити 20-пунктний план припинення війни, який, за словами спецпосланця Трампа, готовий більш ніж на 90%.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що Зеленський і Трамп можуть підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України на суму близько 800 млрд доларів.

За даними джерел, підписання документа планується саме в межах форуму в Давосі. Угода розрахована на 10 років і передбачає відбудову країни після війни та перезапуск української економіки.

Дональд ТрампЗустріч Зеленського та ТрампаВійна в Україні