Зустріч Зеленського і Трампа в Давосі розпочалася

Мирний план США

Нагадаємо, Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія "помірно близькі" до укладення мирної угоди. Він зазначив, що "допомагає НАТО" та анонсував зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Раніше Дональд Трамп в інтерв’ю Reuters заявив, що саме Україна, а не Росія, затягує процес укладення мирної угоди та назвав Зеленського основною перешкодою.

Зазначимо, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Путін зацікавлений у підписанні мирної угоди з Україною, попри відсутність ознак готовності Кремля до компромісу щодо своїх вимог.

Віткофф заявив, що разом із Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, 22 січня вирушить до Москви для переговорів із Путіним.

Під час зустрічі сторони планують обговорити 20-пунктний план припинення війни, який, за словами спецпосланця Трампа, готовий більш ніж на 90%.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що Зеленський і Трамп можуть підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України на суму близько 800 млрд доларів.

За даними джерел, підписання документа планується саме в межах форуму в Давосі. Угода розрахована на 10 років і передбачає відбудову країни після війни та перезапуск української економіки.