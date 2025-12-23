Трамп оценил переговоры о мире в Украине как "нормальные"

Встречи в Майами

Напомним, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций.

Украинскую сторону представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Американскую - спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. Кроме этого, к обсуждениям присоединились ключевые советники по нацбезопасности европейских стран.

Что сказал Умеров

По итогам переговоров Умеров отметил, что основное внимание было сосредоточено на четырех ключевых документах: продолжении обработки 20-пунктного плана; согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности; согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США; а также продолжении обработки экономического плана развития (плана процветания)".

Как оценил Виткофф

Примерно то же самое опубликовал Уиткофф. Спецпосланник Трампа подтвердил, что во время переговоров обсуждали разработку мирного плана из 20 пунктов, согласовывали позиции по многосторонним гарантиям безопасности и разрабатывали "план экономического развития и процветания" для Украины.

Также Уиткофф заявил, что Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о "прорыве в переговорах по Украине".

Позиция России

А спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев покинул Майами без комментариев. Только отметил, что следующая встреча должна состояться в Москве.

До этого помощник российского диктатора Юрий Ушаков делал заявление для российской пропаганды, где заранее заявил, что "большинство предложений", согласованных между США и Украиной, Москве не подойдут.