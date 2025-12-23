Трамп оцінив переговори про мир в Україні як "нормальні"

"Між Путіним і Зеленським величезна ненависть, і я сподіваюся, що ми зможемо це зробити. Ми розмовляємо, переговори йдуть добре, але ви знаєте, що я закінчив вісім воєн", - сказав президент США.

Таким чином Трамп прокоментував хід переговорів у Маямі між делегаціями США та України.

Паралельно у той же час проходили перемовини представників США і спецпосланця російського диктатора Кирила Дмитрієва.