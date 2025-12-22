ua en ru
Пн, 22 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Вэнс заявил о "прорыве" в переговорах США и РФ по Украине

Понедельник 22 декабря 2025 12:31
UA EN RU
Вэнс заявил о "прорыве" в переговорах США и РФ по Украине Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, по итогам консультаций между Соединенными Штатами и Россией в Майами, был зафиксирован прорыв в переговорах по Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd.

По словам Вэнса, американские переговорщики предоставили ему обновленную информацию относительно диалога с российской стороной.

"Сегодня утром я получил обновленную информацию от наших переговорщиков. Поэтому прорыв, которого, по моему мнению, мы достигли, заключается в том, что все вопросы на самом деле вынесены на поверхность", - отметил он.

Вэнс заявил, что ключевой проблемой переговоров остается вопрос территорий, в частности Донецкой области.

"Я думаю, что россияне действительно хотят территориального контроля над Донецком. Украинцы, разумеется, считают это серьезной проблемой безопасности, [даже] когда они частным образом признают, что в конце концов они, вероятно, потеряют Донецк - но, знаете, в конце концов: это может быть через 12 месяцев, может быть и дольше. Поэтому эта территориальная уступка является значительной задержкой в переговорах - эта ужасная территориальная уступка, я бы сказал", - сказал вице-президент США.

Кроме этого, по его словам, на переговорах обсуждаются и другие вопросы, в частности контроль над Запорожской атомной электростанцией.

"Кто контролирует [Запорожскую] ядерную установку? Может ли она быть совместно контролируемой? Должна ли она контролироваться одной или несколькими сторонами?" - отметил Вэнс.

Также, по его словам, стороны поднимают гуманитарные вопросы, статус этнических русских и украинцев, которые остаются на оккупированных территориях или в РФ, а также вопросы восстановления.

"Мы достигли прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не был уверен, что мы достигнем мирного урегулирования. Есть большая вероятность и того, и другого", - сказал он.

Переговоры в США

Напомним, новые переговоры о прекращении российского нападения на Украину начались в Майами, штат Флорида, в пятницу, 19 декабря.

Украинские и европейские посланники провели переговоры со своими американскими коллегами и договорились о возобновлении контактов в ближайшее время.

Уже в субботу, 20 декабря, в Майами прибыл представитель России Кирилл Дмитриев. Он провел переговоры со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

После завершения встречи Дмитриев заявил, что переговоры были "конструктивными".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине Джей Ди Вэнс мирный план США
Новости
В Москве взорвали авто российского генерала, он погиб
В Москве взорвали авто российского генерала, он погиб
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ