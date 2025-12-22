Вэнс заявил о "прорыве" в переговорах США и РФ по Украине

Сегодня, по итогам консультаций между Соединенными Штатами и Россией в Майами, был зафиксирован прорыв в переговорах по Украине.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd .

По словам Вэнса, американские переговорщики предоставили ему обновленную информацию относительно диалога с российской стороной.

"Сегодня утром я получил обновленную информацию от наших переговорщиков. Поэтому прорыв, которого, по моему мнению, мы достигли, заключается в том, что все вопросы на самом деле вынесены на поверхность", - отметил он.

Вэнс заявил, что ключевой проблемой переговоров остается вопрос территорий, в частности Донецкой области.

"Я думаю, что россияне действительно хотят территориального контроля над Донецком. Украинцы, разумеется, считают это серьезной проблемой безопасности, [даже] когда они частным образом признают, что в конце концов они, вероятно, потеряют Донецк - но, знаете, в конце концов: это может быть через 12 месяцев, может быть и дольше. Поэтому эта территориальная уступка является значительной задержкой в переговорах - эта ужасная территориальная уступка, я бы сказал", - сказал вице-президент США.

Кроме этого, по его словам, на переговорах обсуждаются и другие вопросы, в частности контроль над Запорожской атомной электростанцией.

"Кто контролирует [Запорожскую] ядерную установку? Может ли она быть совместно контролируемой? Должна ли она контролироваться одной или несколькими сторонами?" - отметил Вэнс.

Также, по его словам, стороны поднимают гуманитарные вопросы, статус этнических русских и украинцев, которые остаются на оккупированных территориях или в РФ, а также вопросы восстановления.

"Мы достигли прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не был уверен, что мы достигнем мирного урегулирования. Есть большая вероятность и того, и другого", - сказал он.