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Трамп скасував щорічний прийом для журналістів, - Fox News

Новини » Політика    13.12.2018 - 16:42
Трамп скасував щорічний прийом для журналістів, - Fox News
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Білий дім поки офіційно не повідомляв про скасування заходу

Президент США Дональд Трамп скасував прийом для журналістів, який Білий дім проводить щорічно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Fox News.

При цьому Білий дім поки офіційно не повідомляв про скасування заходу.

За даними телеканалу, на прийомі традиційно присутні журналісти президентського пулу, а також інші співробітники ЗМІ, які працюють у Вашингтоні і Нью-Йорку.

У рамках заходу для журналістів організовували шведський стіл, також вони отримували можливість прогулятися по Білому дому в супроводі дружини або іншого члена сім'ї президента. Головною перевагою заходу була фотосесія з главою держави і першої леді. У минулому році прийом проводився в Білому домі, однак Дональд і Меланія Трамп не фотографувалися з журналістами. 

Нагадаємо, 7 листопада Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN, звинувативши його у неналежній поведінці під час прес-конференції американського президента. Потім 13 листопада телеканал CNN подав позов проти Трампа та представників його адміністрації за позбавлення Джима Акости акредитації в Білий дім.

Пізніше суд велів Білому дому відновити акредитацію журналіста CNN. Журналісту повинні повернути акредитацію до винесення остаточного рішення за позовом телеканалу. В результаті Білий дім прийняв рішення повернути журналісту телеканалу CNN акредитацію допуску, але при цьому ввів нові правила для ЗМІ під час прес-конференцій президента.

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