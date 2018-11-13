CNN подав до суду проти Трампа за позбавлення акредитації журналіста телеканалу

Фото: журналіста Джима Акосту позбавили акредитації (Reuters)

Позов також направлений проти глави апарату Білого дому та прес-секретаря Трампа

Телеканал CNN подав позов проти президента США Дональда Трампа та декількох представників його адміністрації за позбавлення кореспондента телеканалу Джима Акости акредитації в Білий дім. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну заяву CNN.

Позов подали у вівторок, 13 листопада, до окружного суду Вашингтону, округ Колумбія. Позивачами у справі значаться як телеканал CNN, так і кореспондент Джим Акоста. Вони позиваються проти шести осіб, серед яких президент Дональд Трамп, глава апарату Білого дому Джон Келлі, прес-секретар Сара Сандерс, заступник начальника відділу з комунікацій Білл Шин, а також директор та офіцер секретної служби, які вигнали кореспондента з будівлі.

Адміністрація телеканалу вимагає повернути кореспонденту акредитацію до Білого дому для подальшого висвітлення подій та прес-конференцій.

"Справа незвичайна для CNN та Акости, це могло статися з будь-ким. Якщо справа завершиться нічим, дії Білого дому створять небезпечний ефект для будь-якого журналіста", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 7 листопада Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN Джима Акосту, звинувативши його в неналежній поведінці під час прес-конференції президента США Дональда Трампа. За словами прес-секретаря Трампа Сари Сандерс, Акоста не віддавав співробітниці Білого дому мікрофон, тим самим позбавивши своїх колег можливості ставити питання. Також Сандерс звинуватила журналіста CNN у застосуванні фізичної сили.

Але на записі з прес-конференції видно, що журналіст справді не віддавав мікрофон, але ніякої фізичної сили у бік співробітниці Білого дому не застосовував.

Інцидент стався після декількох "незручних" питань, які Акоста поставив президенту Трампу. Зокрема, кореспондент запитав, чому під час передвиборних промов Трамп називав мігрантів "загарбниками". Також він запитав, чи не боїться Трамп розслідування ймовірних зв'язків його команди з Росією. У відповідь Акосту обізвали "брутальною і жахливою людиною".

Зазначимо, що суперечки між Акостою та Трампом виникають не перший раз. Ще до вступу на посаду президента у 2017 році, Трамп відмовився відповідати на питання репортера, заявивши, що цей телеканал поширює "фальшиві новини".

Адміністрація CNN засудила дії президента і висловила повну підтримку своєму журналісту.