Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN

Иллюстративное фото (Pixabay.com)

Телеканал заявил об отсутствии необходимости в иске к сотрудникам администрации Трампа

Белый дом принял решение вернуть журналисту телеканала CNN Джиму Акосте аккредитацию допуска, но при этом ввел новые правила для СМИ во время пресс-конференций президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В телеканале отметили, что из-за того, что Акосте вернули пропуск в Белый дом, то больше нету необходимости в иске CNN к сотрудникам администрации президента США Дональда Трампа.

В частном письме, которое было получено Акостой от пресс-секретаря президента Сары Сандерс и директора Белого дома по коммуникациям Билла Шайна, сказано, что журналистом было нарушено "базовые правила". В нем описываются нормы, которые теперь будут действовать во время пресс-конференций Трампа. Например, каждый журналист сможет задавать только один вопрос, а все последующие возможны только с разрешения Трампа или других представителей администрации.

Напомним, в США суд велел Белому дому восстановить аккредитацию журналиста CNN. Журналисту должны вернуть аккредитацию до вынесения окончательного решения по иску телеканала