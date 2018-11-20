ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN

Новости » Политика    20.11.2018 - 04:03
Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN
Иллюстративное фото (Pixabay.com)

Телеканал заявил об отсутствии необходимости в иске к сотрудникам администрации Трампа

Белый дом принял решение вернуть журналисту телеканала CNN Джиму Акосте аккредитацию допуска, но при этом ввел новые правила для СМИ во время пресс-конференций президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В телеканале отметили, что из-за того, что Акосте вернули пропуск в Белый дом, то больше нету необходимости в иске CNN к сотрудникам администрации президента США Дональда Трампа.

В частном письме, которое было получено Акостой от пресс-секретаря президента Сары Сандерс и директора Белого дома по коммуникациям Билла Шайна, сказано, что журналистом было нарушено "базовые правила". В нем описываются нормы, которые теперь будут действовать во время пресс-конференций Трампа. Например, каждый журналист сможет задавать только один вопрос, а все последующие возможны только с разрешения Трампа или других представителей администрации.

Напомним, в США суд велел Белому дому восстановить аккредитацию журналиста CNN. Журналисту должны вернуть аккредитацию до вынесения окончательного решения по иску телеканала

Трамп анонсировал перестановки в Белом доме Журналиста CNN лишили аккредитации в Белом доме
Новости Украины Белый домаккредитация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь