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У США суд наказав Білому дому відновити акредитацію журналіста CNN

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 18:09
У США суд наказав Білому дому відновити акредитацію журналіста CNN
Фото: перепалка Трампа і Акости (GettyImages)

Журналісту повинні повернути акредитацію до винесення остаточного рішення за позовом телеканалу

Суд велів Білому дому тимчасово відновити акредитацію журналіста CNN Джима Акости, який був виключений з пулу після перепалки з президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Зазначено, що суддя окружного суду США Тімоті Келлі оголосив про відповідне рішення у п'ятницю вранці.

Відзначається, що журналісту повинні повернути акредитацію до винесення остаточного рішення за позовом телеканалу.

Так, Джим Акоста неодноразово сперечався з Трампом і його представниками на прес-конференціях. У ході перепалки в листопаді американський президент назвав журналіста "грубою" і "жахливою" людиною.

Нагадаємо, керівництво телеканалу Fox News підтримало позов CNN проти адміністрації президента США Дональда Трампа через відкликання акредитації у журналіста Джима Акости.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 листопада Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN, звинувативши його в неналежній поведінці під час прес-конференції американського президента.

Потім 13 листопада телеканал CNN подав позов проти Трампа і представників його адміністрації за позбавлення Акости акредитації у Білий дім.

Підкреслимо, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів заявило, що позов телеканалу CNN проти Трампа безпідставний.

Fox News підтримав позов CNN проти Трампа Мін'юст США назвав безпідставним позов CNN до Трампа
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампCNN
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