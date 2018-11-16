У США суд наказав Білому дому відновити акредитацію журналіста CNN

Фото: перепалка Трампа і Акости (GettyImages)

Журналісту повинні повернути акредитацію до винесення остаточного рішення за позовом телеканалу

Суд велів Білому дому тимчасово відновити акредитацію журналіста CNN Джима Акости, який був виключений з пулу після перепалки з президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Зазначено, що суддя окружного суду США Тімоті Келлі оголосив про відповідне рішення у п'ятницю вранці.

Відзначається, що журналісту повинні повернути акредитацію до винесення остаточного рішення за позовом телеканалу.

Так, Джим Акоста неодноразово сперечався з Трампом і його представниками на прес-конференціях. У ході перепалки в листопаді американський президент назвав журналіста "грубою" і "жахливою" людиною.

Нагадаємо, керівництво телеканалу Fox News підтримало позов CNN проти адміністрації президента США Дональда Трампа через відкликання акредитації у журналіста Джима Акости.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 листопада Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN, звинувативши його в неналежній поведінці під час прес-конференції американського президента.

Потім 13 листопада телеканал CNN подав позов проти Трампа і представників його адміністрації за позбавлення Акости акредитації у Білий дім.

Підкреслимо, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів заявило, що позов телеканалу CNN проти Трампа безпідставний.