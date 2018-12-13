ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Трамп отменил ежегодный прием для журналистов, - Fox News

Новости » Политика    13.12.2018 - 16:42
Трамп отменил ежегодный прием для журналистов, - Fox News
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Белый дом пока официально не сообщал об отмене мероприятия

Президент США Дональд Трамп отменил прием для журналистов, который Белый дом проводит ежегодно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.

При этом Белый дом пока официально не сообщал об отмене мероприятия.

По данным телеканала, на приеме традиционно присутствуют журналисты президентского пула, а также другие сотрудники СМИ, которые работают в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В рамках мероприятия для журналистов организовывали шведский стол, также они получали возможность прогуляться по Белому дому в сопровождении супруги или другого члена семьи президента. Главным преимуществом мероприятия была фотосессия с главой государства и первой леди. В прошлом году прием проводился в Белом доме, однако Дональд и Мелания Трамп не фотографировались с журналистами. 

Напомним, 7 ноября Белый дом лишил аккредитации журналиста CNN, обвинив его в неподобающем поведении во время пресс-конференции американского президента. Затем 13 ноября телеканал CNN подал иск против Трампа и представителей его администрации за лишение Джима Акосты аккредитации в Белый дом.

Позже суд велел Белому дому восстановить аккредитацию журналиста CNN. Журналисту должны вернуть аккредитацию до вынесения окончательного решения по иску телеканала. В результате Белый дом принял решение вернуть журналисту телеканала CNN аккредитацию допуска, но при этом ввел новые правила для СМИ во время пресс-конференций президента.

Влиятельные американцы просят Трампа усилить давление на РФ Экс-адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы
Новости Украины Белый домДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь