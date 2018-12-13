Трамп отменил ежегодный прием для журналистов, - Fox News

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Белый дом пока официально не сообщал об отмене мероприятия

Президент США Дональд Трамп отменил прием для журналистов, который Белый дом проводит ежегодно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.

При этом Белый дом пока официально не сообщал об отмене мероприятия.

По данным телеканала, на приеме традиционно присутствуют журналисты президентского пула, а также другие сотрудники СМИ, которые работают в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В рамках мероприятия для журналистов организовывали шведский стол, также они получали возможность прогуляться по Белому дому в сопровождении супруги или другого члена семьи президента. Главным преимуществом мероприятия была фотосессия с главой государства и первой леди. В прошлом году прием проводился в Белом доме, однако Дональд и Мелания Трамп не фотографировались с журналистами.

Напомним, 7 ноября Белый дом лишил аккредитации журналиста CNN, обвинив его в неподобающем поведении во время пресс-конференции американского президента. Затем 13 ноября телеканал CNN подал иск против Трампа и представителей его администрации за лишение Джима Акосты аккредитации в Белый дом.

Позже суд велел Белому дому восстановить аккредитацию журналиста CNN. Журналисту должны вернуть аккредитацию до вынесения окончательного решения по иску телеканала. В результате Белый дом принял решение вернуть журналисту телеканала CNN аккредитацию допуска, но при этом ввел новые правила для СМИ во время пресс-конференций президента.