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Білий дім повернув акредитацію журналіста CNN

Новини » Політика    20.11.2018 - 04:03
Білий дім повернув акредитацію журналіста CNN
Ілюстративне фото (Pixabay.com)

Телеканал заявив про відсутність необхідності в позові до співробітників адміністрації Трампа

Білий дім прийняв рішення повернути журналісту телеканалу CNN Джиму Акості акредитацію допуску, але при цьому ввів нові правила для ЗМІ під час прес-конференцій президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У телеканалі зазначили, що через те, що Акості повернули пропуск у Білий дом, то більше немає необхідності в позові CNN до співробітників адміністрації президента США Дональда Трампа.

У приватному листі, який було отримано Акостою від прес-секретаря президента Сари Сандерс і директора Білого дому з комунікацій Білла Шайна, сказано, що журналістом було порушено "базові правила". У ньому описуються норми, які тепер діятимуть під час прес-конференцій Трампа. Наприклад, кожен журналіст зможе задавати лише одне запитання, а всі наступні можливі тільки з дозволу Трампа, або інших представників адміністрації.

Нагадаємо, у США суд велів Білому дому відновити акредитацію журналіста CNN. Журналісту повинні повернути акредитацію до винесення остаточного рішення за позовом телеканалу

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