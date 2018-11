Журналіста CNN позбавили акредитації в Білому домі

Суперечки між кореспондентом та президентом Трампом виникають не вперше

Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN Джима Акосту, звинувативши його в неналежній поведінці під час прес-конференції президента США Дональда Трампа 7 листопада. Про це повідомила речник президента Сара Сандерс, інформує РБК-Україна із посиланням на її Twitter.

За її словами, Акоста не віддавав співробітниці Білого дому мікрофон, тим самим позбавивши своїх колег можливості ставити питання. Також Сандерс звинуватила журналіста CNN у застосуванні фізичної сили.

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y