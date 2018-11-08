Журналіста CNN позбавили акредитації в Білому домі

Фото: журналіста Джима Акосту позбавили акредитації (Reuters)

Суперечки між кореспондентом та президентом Трампом виникають не вперше

Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN Джима Акосту, звинувативши його в неналежній поведінці під час прес-конференції президента США Дональда Трампа 7 листопада. Про це повідомила речник президента Сара Сандерс, інформує РБК-Україна із посиланням на її Twitter.

За її словами, Акоста не віддавав співробітниці Білого дому мікрофон, тим самим позбавивши своїх колег можливості ставити питання. Також Сандерс звинуватила журналіста CNN у застосуванні фізичної сили.

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y — Sarah Sanders (@PressSec) 8 ноября 2018 г.



Але на записі з прес-конференції видно, що журналіст справді не віддавав мікрофон, але ніякої фізичної сили у бік співробітниці Білого дому не застосовував.

Інцидент стався після декількох "незручних" питань, які Акоста поставив президенту Трампу. Зокрема, кореспондент запитав, чому під час передвиборних промов Трамп називав мігрантів "загарбниками". Також він запитав, чи не боїться Трамп розслідування ймовірних зв'язків його команди з Росією. У відповідь Акосту обізвали "брутальною і жахливою людиною".

Зазначимо, що суперечки між Акостою та Трампом виникають не перший раз. Ще до вступу на посаду президента у 2017 році, Трамп відмовився відповідати на питання репортера, заявивши, що цей телеканал поширює "фальшиві новини".

Адміністрація CNN засудила дії президента і висловила повну підтримку своєму журналісту.

Нагадаємо, 1 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що завжди намагається говорити правду. Зокрема, Трампу нагадали, що в ході виборчої кампанії в 2016 році він обіцяв завжди говорити американцям правду. В той же час його перебування на посаді президента часто супроводжуються неправдивими заявами.