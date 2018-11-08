ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Журналіста CNN позбавили акредитації в Білому домі

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 11:40
Фото: журналіста Джима Акосту позбавили акредитації (Reuters)
Фото: журналіста Джима Акосту позбавили акредитації (Reuters)

Суперечки між кореспондентом та президентом Трампом виникають не вперше

Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN Джима Акосту, звинувативши його в неналежній поведінці під час прес-конференції президента США Дональда Трампа 7 листопада. Про це повідомила речник президента Сара Сандерс, інформує РБК-Україна із посиланням на її Twitter.

За її словами, Акоста не віддавав співробітниці Білого дому мікрофон, тим самим позбавивши своїх колег можливості ставити питання. Також Сандерс звинуватила журналіста CNN у застосуванні фізичної сили.

Журналіста CNN позбавили акредитації в Білому домі

 


Але на записі з прес-конференції видно, що журналіст справді не віддавав мікрофон, але ніякої фізичної сили у бік співробітниці Білого дому не застосовував.

Інцидент стався після декількох "незручних" питань, які Акоста поставив президенту Трампу. Зокрема, кореспондент запитав, чому під час передвиборних промов Трамп називав мігрантів "загарбниками". Також він запитав, чи не боїться Трамп розслідування ймовірних зв'язків його команди з Росією. У відповідь Акосту обізвали "брутальною і жахливою людиною".

Зазначимо, що суперечки між Акостою та Трампом виникають не перший раз. Ще до вступу на посаду президента у 2017 році, Трамп відмовився відповідати на питання репортера, заявивши, що цей телеканал поширює "фальшиві новини".

Адміністрація CNN засудила дії президента і висловила повну підтримку своєму журналісту. 

Нагадаємо, 1 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що завжди намагається говорити правду. Зокрема, Трампу нагадали, що в ході виборчої кампанії в 2016 році він обіцяв завжди говорити американцям правду. В той же час його перебування на посаді президента часто супроводжуються неправдивими заявами.

 

Трамп звільнив генпрокурора США Джеффа Сешнса Трамп закликав припинити розслідування про втручання РФ в американські вибори
Новини України Білий дімжурналистыДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся