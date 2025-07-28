Трамп объявил о торговом соглашении с ЕС, а ВСУ освободили Кондратовку: новости за выходные

Силы обороны Украины освободили Кондратовку в Сумской области, а тем временем президент США Дональд Трамп объявил о торговом соглашении с ЕС.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

ВСУ освободили Кондратовку

В воскресенье, 27 июля, военные Сил обороны Украины сообщили, что освободили пограничное село Кондратовка в Сумской области.

Представитель УВ "Курск" подполковник Ярослав Чепурной в комментарии РБК-Украина подтвердил информацию, которая уже несколько дней распространялась по сети.

Он также добавил, что там сейчас продолжаются стабилизационные действия.

Трамп объявил о торговом соглашении с ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил о новом масштабном торговом соглашении с Европейским Союзом. По его словам, ЕС согласился покупать американские энергоносители на 750 миллиардов долларов.

"Они согласятся инвестировать в Соединенные Штаты на 600 миллиардов долларов больше, чем они уже инвестируют. Следовательно, они инвестируют большую сумму денег. Вы знаете, какая это сумма. Она очень значительная", - подчеркнул Трамп.

По его словам, ЕС также согласен открыть свои страны для торговли по нулевому тарифу и покупать "огромное количество" военной техники.

"Охматдет" восстанавливает ключевое отделение

В столичном "Охматдете" снова заработает отделение трансплантации костного мозга. Это одно из ключевых направлений детской онкогематологии.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко это произойдет уже в августе.

В Турции горят леса

Лесные пожары, которые уже несколько недель охватывают Турцию, в воскресенье добрались до окрестностей четвертого по величине города страны - Бурсы.

Кроме Турции, с масштабными пожарами сейчас борются Греция, Болгария и Черногория. Стихия усиливается из-за чрезвычайно высоких температур, засушливой погоды и сильных ветров.

По состоянию на вечер воскресенья более 1900 пожарных борются с пламенем, а трассу, соединяющую Бурсу со столицей Анкарой, пришлось перекрыть из-за возгорания лесов вдоль дороги.

Зеленский дал "зеленый свет" важному закону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает старт масштабной реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В воскресенье, 27 июля, Зеленский подписал проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления институциональной способности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и совершенствования механизмов управления активами.

Благодаря этому отныне открыт путь к получению Украиной 600 миллионов евро финансовой помощи от ЕС.

Зеленский пообещал миллионы некоторым вузам

Правительство утвердило решение о выделении 300 миллионов гривен на поддержку вузов в прифронтовых и приграничных регионах, в частности в Сумской области, Запорожье и Харькове.

"Университет Каразина, многие другие. Мы будем и в дальнейшем поддерживать вас", - подчеркнул глава Украины.

Россияне ударили по автобусу в Сумской области

В воскресенье днем россияне атаковали рейсовый автобус в Сумской области. Количество пострадавших достигло двух десятков.

В частности, по данным следствия, вчера около 16:30 враг атаковал беспилотником рейсовый автобус с гражданскими, который двигался по территории Юнаковской общины Сумского района.

В результате удара погибли три человека, и еще около 19 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

Позже в прокуратуре уточнили, что погибшими оказались 3 женщины, которым 66, 74 и 78 лет.

Ралли во Франции оборвалось трагедией

Во время местных ралли-гонок в центральной Франции автомобиль съехал с трассы и сбил нескольких зрителей, которые находились в огражденной зоне.

По сообщениям прокуратуры, в результате аварии погибли три человека. Двое из них братья в возрасте 60 и 70 лет, и еще один мужчина.

Катар угрожает "отключить" ЕС от газа

Катар официально предупредил страны ЕС, что может прекратить поставки сжиженного природного газа, если не будут изменены положения нового европейского закона об устойчивом развитии.

Письмо Катара к правительству Бельгии, которое увидел Reuters, показывает, что Катар пригрозил прекратить поставки газа в Европейский Союз в ответ на закон о надлежащей тщательности в отношении принудительного труда и вреда окружающей среде.

Главный оппонент Орбана шокировал двойной позицией

Во время своего выступления, которое оппонент действующего премьера Венгрии Петер Мадьяр организовал параллельно с ежегодной программной речью премьера Виктора Орбана, Мадьяр сказал, что его партия "Тиса" не поддерживает идею об ускоренном вступлении Украины в ЕС, а также высказался против нового бюджета ЕС, который уже начали обсуждать.

Мадьяр сказал, что в этом вопросе готовится к долгим и непростым переговорам и будет ставить интересы Венгрии на первое место.