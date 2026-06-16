Трамп объявил о мире с Ираном: когда откроют Ормузский пролив

Соединенные Штаты и Иран официально согласовали подписание меморандума о взаимопонимании. Этот документ направлен на полное прекращение боевых действий между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Президент США подтвердил подписание документа сразу после прибытия во Францию. Там он принимает участие в саммите лидеров «Большой семерки».

"Соглашение полностью подписано. И проход уже частично открыт", — заявил Трамп.

Официальная церемония состоится в ближайшую пятницу. Стороны соберутся в швейцарской Женеве для окончательного закрепления договоренностей.

В подписании принимали участие:

президент США Дональд Трамп;

вице-президент Джей Ди Венс;

спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Что с блокадой Ормузского пролива

Одно из главных достижений - разблокирование Ормузского пролива. США официально снимают блокаду с иранских территорий, а Тегеран не будет препятствовать проходу нефтяных судов.

Движение судов в регионе уже начинает восстанавливаться. Американские чиновники ожидают значительного роста трафика в ближайшее время, а полное возвращение к норме займет около двух недель.

"Вы увидите значительный рост движения в Ормузском проливе, фактически он уже начинается и со временем будет постепенно усиливаться", - сказал один американский чиновник агентству на условиях анонимности.

Рынок нефти отреагировал мгновенно: цены на топливо упали на фоне стабилизации поставок. В то же время акции ведущих компаний продемонстрировали стремительный рост.

Что известно об условиях соглашения

Пока условия официально не разглашаются, но уже есть информация, что стороны договорились о 60-дневном периоде прекращения огня. За это время дипломаты должны разрешить ключевые споры.

Главное требование США остается неизменным: Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Трамп подчеркнул, что санкции будут действовать до выполнения Тегераном всех условий.

Иранская сторона видит ситуацию иначе. Чиновники в Тегеране заявляют о победе и ожидают:

полной отмены санкций;

возвращение замороженных активов;

выплату убытков за войну.

Отдельным пунктом стоит война в Ливане. Тегеран требует немедленного прекращения всех израильских атак. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху придерживается другого мнения.

Израиль оставит свои войска на юге Ливана. Страна оставляет за собой право наносить ответные удары по "Хезболле". Вашингтон подтвердил, что вывод израильских сил не был условием этого соглашения.