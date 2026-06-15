Лидеры Европы заявили о готовности снять санкции с Ирана, но есть нюанс
Лидеры Франции, Германии, Италии и Британии выступили с совместным заявлением, в котором поприветствовали мирную сделку США и Ирана. На этом фоне они призвали срочно Тегеран к немедленному возобновлению Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы полны решимости внести свой вклад в достижение этой цели - в соответствии с требованиями нашим соответствующих конституций - в том числе посредством строго оборонительной и независимой миссии по обеспечению безопасности коммерческого судоходства и проведению операций по разминированию", - сказано в заявлении.
Лидеры также добавили, что "готовы снять соответствующие санкции" с Ирана, но только в ответ "на четкие и поддающиеся проверке шаги" Тегерана касаемо его ядерного вопроса.
Кроме того, они подчеркнули свою готовность сотрудничать с США, Ираном и МАГАТЭ, чтобы гарантировать, что Тегеран никогда не приобретет ядерное оружие.
США и Иран достигли сделки
Напомним, этой ночью президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран достигли рамочного соглашения. Пока что стороны его подписали дистанционно, но официальная церемония состоится уже в пятницу, 19 июня, в Женеве.
Также в СМИ уточнили, что рамочный документ продлевает перемирие на 60 дней (включая Ливан), разблокирует Ормузский пролив, а также даст старт переговорам США и Ирана по поводу ядерной программы Тегерана.
Кроме того, США обязуются обсудить ослабление санкций и разморозку замороженных иранских средств при условии выполнения Тегераном условий.
Стоит также отметить, что Дональд Трамп уже успел пригрозить. Он сказал, что удары по Ирану могут возобновится, если стороны не достигнут окончательного соглашения по иранской ядерной программе, которые уже вскоре стартуют.