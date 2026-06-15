ua en ru
Пн, 15 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Лидеры Европы заявили о готовности снять санкции с Ирана, но есть нюанс

08:06 15.06.2026 Пн
2 мин
Что сказали европейские лидеры в адрес Ирана?
aimg Эдуард Ткач
Лидеры Европы заявили о готовности снять санкции с Ирана, но есть нюанс Фото: от Ирана требуют соблюдать, что Тегеран не получил ядерное оружие (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Лидеры Франции, Германии, Италии и Британии выступили с совместным заявлением, в котором поприветствовали мирную сделку США и Ирана. На этом фоне они призвали срочно Тегеран к немедленному возобновлению Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы полны решимости внести свой вклад в достижение этой цели - в соответствии с требованиями нашим соответствующих конституций - в том числе посредством строго оборонительной и независимой миссии по обеспечению безопасности коммерческого судоходства и проведению операций по разминированию", - сказано в заявлении.

Лидеры также добавили, что "готовы снять соответствующие санкции" с Ирана, но только в ответ "на четкие и поддающиеся проверке шаги" Тегерана касаемо его ядерного вопроса.

Читайте также: "Трамп нас подставил": Израиль раскритиковал готовящуюся сделку между США и Ираном, - Ynet

Кроме того, они подчеркнули свою готовность сотрудничать с США, Ираном и МАГАТЭ, чтобы гарантировать, что Тегеран никогда не приобретет ядерное оружие.

США и Иран достигли сделки

Напомним, этой ночью президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран достигли рамочного соглашения. Пока что стороны его подписали дистанционно, но официальная церемония состоится уже в пятницу, 19 июня, в Женеве.

Также в СМИ уточнили, что рамочный документ продлевает перемирие на 60 дней (включая Ливан), разблокирует Ормузский пролив, а также даст старт переговорам США и Ирана по поводу ядерной программы Тегерана.

Кроме того, США обязуются обсудить ослабление санкций и разморозку замороженных иранских средств при условии выполнения Тегераном условий.

Стоит также отметить, что Дональд Трамп уже успел пригрозить. Он сказал, что удары по Ирану могут возобновится, если стороны не достигнут окончательного соглашения по иранской ядерной программе, которые уже вскоре стартуют.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Ормузский пролив
Новости
Лавра в огне. Как выглядит Успенский собор после прилета
Лавра в огне. Как выглядит Успенский собор после прилета
Аналитика
"Украинцы теперь спят на 40 минут меньше": как война бьет по здоровью и провоцирует болезни
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Украинцы теперь спят на 40 минут меньше": как война бьет по здоровью и провоцирует болезни