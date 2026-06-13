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Иран заминировал хранилища с обогащенным ураном накануне сделки с США, - CNN

12:58 13.06.2026 Сб
3 мин
Почему изъятие иранского урана может занять недели?
aimg Елена Чупровская
Иран заминировал хранилища с обогащенным ураном накануне сделки с США, - CNN Фото: Тегеран усложнил США доступ к запасам урана (Getty Images)
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Иран за последние недели значительно усилил защиту своих запасов обогащенного урана - тоннели обвалили, а входы заминировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным пяти источников, знакомых с американской разведкой, получить доступ к примерно полутонне высокообогащенного урана сейчас гораздо сложнее и опаснее, чем месяц назад.

Тогда президент США Дональд Трамп публично намекал, что может приказать американским войскам захватить этот материал.

Новые укрепления затрудняют выполнение соглашения, которое готовит администрация Трампа с Тегераном по вывозу и уничтожению урана. Возникает вопрос, кто возьмется за опасную задачу его добычи.

Переговоры о передаче урана США

Стороны приближаются к соглашению, которое предусматривает передачу Ираном обогащенного урана Соединенным Штатам.

По этому плану материал уничтожат прямо на месте, а затем вывезут из страны.

В то же время официальные лица США и Ирана предоставляют противоречивые версии предварительной договоренности. Проект соглашения просочился в полуофициальное иранское агентство в пятницу, что вызвало гневную реакцию Трампа в социальных сетях.

Почему добыча урана станет сложнее

Даже для самих иранцев извлечение материала теперь потребует тяжелой землеройной техники и масштабных работ по разминированию.

"Если это сообщение правдиво, это точно усложнит изъятие высокообогащенного урана", - сказал Скотт Рокер, который возглавлял Управление по изъятию ядерных материалов Национального управления ядерной безопасности США с 2017 по 2021 год.

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Если переговорщики потребуют от Ирана доставить весь уран в одно место для дальнейшего изъятия, Иран может заявить, что часть материала уже невозможно вернуть.

"У нас не было бы полной уверенности, что Иран не сможет сохранить к нему доступ в будущем", - добавил Скотт Рокер.

Где хранится уран

Международное сообщество считает, что основная часть запасов находится в обвалившихся тоннелях ядерного комплекса Исфахан в центре Ирана, часть материала также хранят на других объектах.

В середине мая американские военные уже готовили операцию по изъятию материала, но ее сочли слишком рискованной. С тех пор Иран дополнительно укрепил места возможного хранения урана.

Между тем США ранее назвали условия, при которых Ирану могут вернуть замороженные средства. Речь идет о поэтапном подходе, который предусматривает ослабление санкционного давления в обмен на конкретные шаги Тегерана.

Напомним, обсуждался сценарий, по которому сначала заключат временное соглашение, а уже потом перейдут к вопросу ядерной программы. Такая последовательность должна была дать сторонам время для подготовки более сложных договоренностей по урану.

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