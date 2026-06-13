Иран заминировал хранилища с обогащенным ураном накануне сделки с США, - CNN
Иран за последние недели значительно усилил защиту своих запасов обогащенного урана - тоннели обвалили, а входы заминировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным пяти источников, знакомых с американской разведкой, получить доступ к примерно полутонне высокообогащенного урана сейчас гораздо сложнее и опаснее, чем месяц назад.
Тогда президент США Дональд Трамп публично намекал, что может приказать американским войскам захватить этот материал.
Новые укрепления затрудняют выполнение соглашения, которое готовит администрация Трампа с Тегераном по вывозу и уничтожению урана. Возникает вопрос, кто возьмется за опасную задачу его добычи.
Переговоры о передаче урана США
Стороны приближаются к соглашению, которое предусматривает передачу Ираном обогащенного урана Соединенным Штатам.
По этому плану материал уничтожат прямо на месте, а затем вывезут из страны.
В то же время официальные лица США и Ирана предоставляют противоречивые версии предварительной договоренности. Проект соглашения просочился в полуофициальное иранское агентство в пятницу, что вызвало гневную реакцию Трампа в социальных сетях.
Почему добыча урана станет сложнее
Даже для самих иранцев извлечение материала теперь потребует тяжелой землеройной техники и масштабных работ по разминированию.
"Если это сообщение правдиво, это точно усложнит изъятие высокообогащенного урана", - сказал Скотт Рокер, который возглавлял Управление по изъятию ядерных материалов Национального управления ядерной безопасности США с 2017 по 2021 год.
Если переговорщики потребуют от Ирана доставить весь уран в одно место для дальнейшего изъятия, Иран может заявить, что часть материала уже невозможно вернуть.
"У нас не было бы полной уверенности, что Иран не сможет сохранить к нему доступ в будущем", - добавил Скотт Рокер.
Где хранится уран
Международное сообщество считает, что основная часть запасов находится в обвалившихся тоннелях ядерного комплекса Исфахан в центре Ирана, часть материала также хранят на других объектах.
В середине мая американские военные уже готовили операцию по изъятию материала, но ее сочли слишком рискованной. С тех пор Иран дополнительно укрепил места возможного хранения урана.
Между тем США ранее назвали условия, при которых Ирану могут вернуть замороженные средства. Речь идет о поэтапном подходе, который предусматривает ослабление санкционного давления в обмен на конкретные шаги Тегерана.
Напомним, обсуждался сценарий, по которому сначала заключат временное соглашение, а уже потом перейдут к вопросу ядерной программы. Такая последовательность должна была дать сторонам время для подготовки более сложных договоренностей по урану.