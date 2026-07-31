Из-за атаки хуситов Саудовская Аравия формирует морскую оборонную коалицию

Саудовская Аравия объявила о намерении создать международную коалицию морской обороны для защиты судоходства и энергетических маршрутов в Красном море. Инициатива стала ответом на серию атак йеменских хуситов, которые в последние недели угрожают одному из ключевых торговых коридоров мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В то же время, среди стран Персидского залива к документу не присоединились Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

По данным саудовского Минобороны, совместное заявление в поддержку создания коалиции уже подписали 14 государств.

По замыслу саудовской стороны новое объединение должно укрепить морскую безопасность, гарантировать свободу судоходства, защитить международные торговые пути и маршруты поставок энергоносителей.

Эр-Рияд выступает государством-основателем будущей коалиции и планирует разместить ее штаб-квартиру на своей территории.

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что в международной встрече, посвященной созданию коалиции, приняли участие представители 43 стран, в том числе Европейского Союза.

Контекст события

Инициатива возникла после резкого обострения ситуации в Красном море. 20 июля йеменские хуситы, связываемые с Ираном, заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии в акватории Красного моря. После этой группировки сообщило о серии атак на суда, связанные с Саудовской Аравией.

Президент США Дональд Трамп уже поднял вопрос свободной навигации в Красном море. Но пообещал "разобраться" с хуситами, если они перекроют пролив.