Из-за атаки хуситов Саудовская Аравия формирует морскую оборонную коалицию
Саудовская Аравия объявила о намерении создать международную коалицию морской обороны для защиты судоходства и энергетических маршрутов в Красном море. Инициатива стала ответом на серию атак йеменских хуситов, которые в последние недели угрожают одному из ключевых торговых коридоров мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что в международной встрече, посвященной созданию коалиции, приняли участие представители 43 стран, в том числе Европейского Союза.
Эр-Рияд выступает государством-основателем будущей коалиции и планирует разместить ее штаб-квартиру на своей территории.
По замыслу саудовской стороны новое объединение должно укрепить морскую безопасность, гарантировать свободу судоходства, защитить международные торговые пути и маршруты поставок энергоносителей.
Особое внимание планируют уделить безопасности в районе Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива.
Кто поддержал инициативу
По данным саудовского Минобороны, совместное заявление в поддержку создания коалиции уже подписали 14 государств.
Среди них:
Турция;
Пакистан;
Египет;
Судан;
Джибути.
В то же время, среди стран Персидского залива к документу не присоединились Оман и Объединенные Арабские Эмираты.
Контекст события
Инициатива возникла после резкого обострения ситуации в Красном море. 20 июля йеменские хуситы, связываемые с Ираном, заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии в акватории Красного моря. После этой группировки сообщило о серии атак на суда, связанные с Саудовской Аравией.
Президент США Дональд Трамп уже поднял вопрос свободной навигации в Красном море. Но пообещал "разобраться" с хуситами, если они перекроют пролив.