Цены на нефть летят вниз после заявлений США о мире с Ираном

Мировые цены на нефть обвалились сегодня до самого низкого уровня с 10 марта - рынки отреагировали на перспективу завершения конфликта между США и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Насколько упали цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 4,08 доллара, или 4,7%, до 83,25 доллара за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 4,35 доллара, или 5,1% и стоила 80,53 доллара.

Цена на обе марки сырья упала в понедельник, 15 июня, до самого низкого уровня с 10 марта, добавив к падению их стоимости на более чем на 3% 12 июня.

Почему упала цена

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства, а морская блокада иранских портов со стороны США прекратится.

В то же время премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что США и Иран планируют подписать меморандум о взаимопонимании в Швейцарии 19 июня.

"Премия за геополитические риски, которая была заложена в цену на сырую нефть, теперь достаточно агрессивно снижается, поскольку трейдеры учитывают перспективу восстановления потоков нефти", - сказал главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Что будет дальше

Инвесторы также оценивают скорость восстановления добычи и экспорта нефти странами Ближнего Востока после убытков, нанесенных войной, а также перспективы возвращения судоходства в регион.

Великобритания, Франция, Германия и Италия заявили, что готовы отменить санкции против Ирана в ответ на шаги по его ядерной программе.

"Кроме немедленной ценовой реакции, внимание теперь переключится на темпы фактической нормализации поставок и соблюдения соглашения", - сказала старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.