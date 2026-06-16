Трамп оголосив про мир з Іраном: коли відкриють Ормузьку протоку

Сполучені Штати та Іран офіційно узгодили підписання меморандум про взаєморозуміння. Цей документ спрямований на повне припинення бойових дій між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Президент США підтвердив підписання документа одразу після прибуття до Франції. Там він бере участь у саміті лідерів G7.

"Угоду повністю підписано. І протоку вже частково відкрито", - заявив Трамп.

Офіційна церемонія відбудеться найближчої п'ятниці. Сторони зберуться у швейцарській Женеві для фінального закріплення домовленостей.

У підписанні брали участь:

президент США Дональд Трамп;

віцепрезидент Джей Ді Венс;

спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф.

Що з блокадою Ормузької протоки

Одне з головних досягнень - розблокування Ормузької протоки. США офіційно знімають блокаду з іранських територій, а Тегеран не буде заважати нафтовим суднам.

Рух суден у регіоні вже починає відновлюватися. Американські чиновники очікують на значне зростання трафіку найближчим часом, а повне повернення до норми займе близько двох тижнів.

"Ви побачите значне зростання руху в Ормузькій протоці, фактично воно вже починається, і з часом поступово посилюватиметься", - сказав один американський чиновник агенції на умовах анонімності.

Ринок нафти відреагував миттєво: ціни на паливо впали на тлі стабілізації постачання. Водночас акції провідних компаній продемонстрували стрімке зростання.

Що відомо про умови угоди

Поки що умови офіційно не розголошуються, але вже є інформація, що сторони домовилися про 60-денний період припинення вогню. За цей час дипломати мають розв'язати ключові суперечки.

Головна вимога США залишається незмінною: Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Трамп наголосив, що санкції діятимуть до виконання Тегераном усіх умов.

Іранська сторона бачить ситуацію інакше. Чиновники в Тегерані заявляють про перемогу й очікують на:

повне скасування санкцій;

повернення заморожених активів;

виплату збитків за війну.

Окремим пунктом стоїть війна в Лівані. Тегеран вимагає негайного припинення всіх ізраїльських атак. Проте прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має іншу думку.

Ізраїль залишить свої війська на півдні Лівану. Країна зберігає за собою право бити у відповідь на атаки "Хезболли". Вашингтон підтвердив, що виведення ізраїльських сил не було умовою цієї угоди.