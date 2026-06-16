Трамп оголосив про мир з Іраном: коли відкриють Ормузьку протоку
Сполучені Штати та Іран офіційно узгодили підписання меморандум про взаєморозуміння. Цей документ спрямований на повне припинення бойових дій між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Президент США підтвердив підписання документа одразу після прибуття до Франції. Там він бере участь у саміті лідерів G7.
"Угоду повністю підписано. І протоку вже частково відкрито", - заявив Трамп.
Офіційна церемонія відбудеться найближчої п'ятниці. Сторони зберуться у швейцарській Женеві для фінального закріплення домовленостей.
У підписанні брали участь:
- президент США Дональд Трамп;
- віцепрезидент Джей Ді Венс;
- спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф.
Що з блокадою Ормузької протоки
Одне з головних досягнень - розблокування Ормузької протоки. США офіційно знімають блокаду з іранських територій, а Тегеран не буде заважати нафтовим суднам.
Рух суден у регіоні вже починає відновлюватися. Американські чиновники очікують на значне зростання трафіку найближчим часом, а повне повернення до норми займе близько двох тижнів.
"Ви побачите значне зростання руху в Ормузькій протоці, фактично воно вже починається, і з часом поступово посилюватиметься", - сказав один американський чиновник агенції на умовах анонімності.
Ринок нафти відреагував миттєво: ціни на паливо впали на тлі стабілізації постачання. Водночас акції провідних компаній продемонстрували стрімке зростання.
Що відомо про умови угоди
Поки що умови офіційно не розголошуються, але вже є інформація, що сторони домовилися про 60-денний період припинення вогню. За цей час дипломати мають розв'язати ключові суперечки.
Головна вимога США залишається незмінною: Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Трамп наголосив, що санкції діятимуть до виконання Тегераном усіх умов.
Іранська сторона бачить ситуацію інакше. Чиновники в Тегерані заявляють про перемогу й очікують на:
- повне скасування санкцій;
- повернення заморожених активів;
- виплату збитків за війну.
Окремим пунктом стоїть війна в Лівані. Тегеран вимагає негайного припинення всіх ізраїльських атак. Проте прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має іншу думку.
Ізраїль залишить свої війська на півдні Лівану. Країна зберігає за собою право бити у відповідь на атаки "Хезболли". Вашингтон підтвердив, що виведення ізраїльських сил не було умовою цієї угоди.
Що передувало новині
Раніше про підписання угоди між США та Іраном 19 червня проінформував міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар. Він назвав майбутню угоду значним проривом.
Лідери Європи заявили про готовність зняти санкції з Ірану. Проте виставили умову: санкції знімуть тільки у відповідь "на чіткі кроки, що піддаються перевірці" Тегерана стосовно його ядерного питання.
Сам Трамп теж не забуває про ядерну програму Тегерану. Він обіцяє відновити атаки по Ірану в разі провалу перемовин щодо ядерної програми.