RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

Трамп: вскоре у меня будет встреча с Путиным в "популярном месте"

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным состоится в "популярном месте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.

Во время общения с журналистами Трамп заявил, что начнет встречи с России и впоследствии объявит, где она состоится.

"Начнем с России, и мы объявим место встречи. Я думаю, что это место будет очень популярным по многим причинам. Но мы объявим об этом чуть позже. Я просто не хочу делать это сейчас из-за важности того, что мы только что сделали," - заявил Трамп.

При этом Трамп заявил, что встретился бы с Путиным гораздо раньше, но приходится принимать меры безопасности и это замедляет подготовку.

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.

Сегодня это подтвердили в Белом доме.

Стоит напомнить, что в прошлом месяце Трамп жестко раскритиковал Путина за массированные обстрелы Украины и дал диктатору 50 дней на достижение мира с Киевом. Однако впоследствии он сократил сроки и указал дедлайном 8 августа.

 

6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с Путиным. Трамп охарактеризовал их встречу как успешную.

При этом президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что Россия теперь может быть больше настроена на перемирие с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДональд ТрампМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВойна в Украине