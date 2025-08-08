UA

Дональд Трамп Війна в Україні

Трамп: незабаром у мене буде зустріч з Путіним у "популярному місці"

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться у "популярному місці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що почне зустрічі з Росії і згодом оголосить, де вона відбудеться.

"Почнемо з Росії, і ми оголосимо місце зустрічі. Я думаю, що це місце буде дуже популярним з багатьох причин. Але ми оголосимо про це трохи пізніше. Я просто не хочу робити це зараз через важливість того, що ми щойно зробили," - заявив Трамп.

При цьому Трамп заявив, що зустрівся б з Путіним набагато раніше, але доводиться вживати заходів безпеки і це сповільнює підготовку.

Зустріч Трампа з Путіним

Нагадаємо, раніше The New York Times із посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня.

Сьогодні це підтвердили у Білому домі.

Варто нагадати, що минулого місяця Трамп жорстко розкритикував Путіна за масовані обстріли України та дав диктатору 50 днів на досягнення миру з Києвом. Однак згодом він скоротив строки та вказав дедлайном 8 серпня.

6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся в Москві з Путіним. Трамп схарактеризувати їх зустріч як успішну.

При цьому президент України Володимир Зеленський не виключив, що Росія тепер може бути більше налаштована на перемир'я з Україною.

Володимир ПутінДональд ТрампМирні переговориПеремир'я Росії та УкраїниВійна в Україні