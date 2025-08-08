Трамп: незабаром у мене буде зустріч з Путіним у "популярному місці"

Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що почне зустрічі з Росії і згодом оголосить, де вона відбудеться.

"Почнемо з Росії, і ми оголосимо місце зустрічі. Я думаю, що це місце буде дуже популярним з багатьох причин. Але ми оголосимо про це трохи пізніше. Я просто не хочу робити це зараз через важливість того, що ми щойно зробили," - заявив Трамп.

При цьому Трамп заявив, що зустрівся б з Путіним набагато раніше, але доводиться вживати заходів безпеки і це сповільнює підготовку.

Зустріч Трампа з Путіним

Нагадаємо, раніше The New York Times із посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня.

Сьогодні це підтвердили у Білому домі.

Варто нагадати, що минулого місяця Трамп жорстко розкритикував Путіна за масовані обстріли України та дав диктатору 50 днів на досягнення миру з Києвом. Однак згодом він скоротив строки та вказав дедлайном 8 серпня.