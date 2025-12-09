Трамп назвал журналистку "невыносимой" после вопроса об ударах по лодкам по наркотрафику
Президент США Дональд Трамп назвал журналистку издания ABC News Рэйчел Скотт "невыносимой" после того, как она попросила прокомментировать удар военных по лодке с наркотиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Скотт напомнила об атаке ВМС США на лодки в Карибском море 2 сентября. По данным The Washington Post, в тот день военные нанесли первый удар, а в течение нескольких минут командиры наблюдали за тем, как лодка горит, через прямую трансляцию с дрона, и ударили повторно.
Журналистка спросила Трампа, поручит ли он министру обороны Питу Хегсету обнародовать видео второго удара, поскольку ранее президент заявлял, что с этим "не будет никаких трудностей".
В ответ Трамп отказался от своих предыдущих слов и резко раскритиковал представительницу ABC, назвав ее "невыносимой".
"Позвольте сказать: вы - невыносимая, ужасная, просто ужасная репортерша. И с вами всегда одно и то же. Я уже говорил, что меня устраивает любое решение, которое примет Пит Хэгсет", - заявил Трамп.
Как отмечает The Hill, это уже не первый конфликт между Трампом и Скотт. В прошлом году журналистка спрашивала, почему темнокожие избиратели должны доверить ему еще один срок. Тогда Трамп назвал ABC "фейковой сетью".
Напряженность между США и Венесуэлой
В течение 2025 года США существенно нарастили военную активность в Карибском море и восточной части Тихого океана, нанося удары по судам, которые Вашингтон подозревает в контрабанде наркотиков.
Последним шагом стало развертывание в середине ноября операции Southern Spear ("Южное копье") в западном полушарии - фактически вблизи Венесуэлы - по приказу Трампа. Он также заявил, что США "очень скоро" примут меры по остановке подозреваемых венесуэльских наркоторговцев уже на суше.
Эти и другие шаги усилили давление на режим Николаса Мадуро, которого Трамп публично называет ключевой фигурой в региональной наркоторговле.
21 ноября между лидером США и Мадуро состоялся телефонный разговор, после которого в СМИ начали появляться различные утечки.
По информации источников New York Post, администрация Трампа усиливает военное и политическое давление, чтобы заставить Мадуро уйти. Госсекретарь Марко Рубио, по их данным, даже предлагает вариант переезда венесуэльского лидера в Катар.
В то же время CNN сообщает, что Мадуро якобы готов подать в отставку, но не ранее чем через 18 месяцев.