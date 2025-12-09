Трамп назвав журналістку "нестерпною" після питання про удари по човнам з наркотрафіку

Президент США Дональд Трамп назвав журналістку видання ABC News Рейчел Скотт "нестерпною" після того, як вона попросила прокоментувати удар військових по човну з наркотиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Скотт нагадала про атаку ВМС США на човни в Карибському морі 2 вересня. За даними The Washington Post, того дня військові завдали першого удару, а протягом кількох хвилин командири спостерігали за тим, як човен горить, через пряму трансляцію з дрона, і вдарили повторно.

Журналістка запитала Трампа, чи доручить він міністру оборони Піту Гегсету оприлюднити відео другого удару, оскільки раніше президент заявляв, що з цим "не буде жодних труднощів".

У відповідь Трамп відмовився від своїх попередніх слів і різко розкритикував представницю ABC, назвавши її "нестерпною".

"Дозвольте сказати: ви – нестерпна, жахлива, просто жахлива репортерка. І з вами завжди одне й те саме. Я вже казав, що мене влаштовує будь-яке рішення, яке ухвалить Піт Гегсет", - заявив Трамп.

Як зазначає The Hill, це вже не перший конфлікт між Трампом і Скотт. Торік журналістка запитувала, чому темношкірі виборці мають довірити йому ще один термін. Тоді Трамп назвав ABC "фейковою мережею".