США начнут удары по наркокартелям Венесуэлы уже через несколько недель, - NBC

Американские военные разрабатывают операции для нанесения ударов по наркоторговцам в Венесуэле. Атаки могут начаться уже через несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам четырех источников издания, удары на территории Венесуэлы могут начаться в ближайшие недели, хотя президент США Дональд Трамп еще не принял соответствующего решения.

В планах обсуждаются, прежде всего, удары беспилотниками по членам и руководителям наркогруппировок, а также по лабораториям, где производятся наркотики.

Двое из собеседников и еще один чиновник, знакомый с обсуждениями, отметили, что последняя военная эскалация США частично вызвана тем, что, по мнению администрации, президент Венесуэлы Николас Мадуро, делает недостаточно для остановки потока наркотиков из страны.

Некоторые представители администрации Трампа разочарованы тем, что военная эскалация США не ослабила власть Мадуро и не вызвала заметной реакции. В то же время, Белый дом получил больше критики ударов по лодкам наркотрафика, чем ожидал, и теперь администрация тщательно обдумывает следующие шаги.

"Трамп готов использовать все элементы американской силы, чтобы остановить поток наркотиков в страну и привлечь виновных к ответственности", - заявил телеканалу высокопоставленный чиновник администрации.

Ранее Мадуро ранее отрицал любую причастность к наркоторговле и неоднократно заявлял, что США пытаются отстранить его от власти.

На вопрос о возможных ударах США по Венесуэле политический аналитик Анибаль Санчес Исмаель сообщил NBC News, что атака на венесуэльскую территорию будет иметь последствия.

"(Последствия будут. - ред.) от дипломатических протестов до усиления политических преследований тех, кого они называют коллаборантами, и до дальнейшей консолидации населения вокруг идеи защиты подтвержденного суверенитета", - отметил он.

Риск ударов и вероятные последствия

Ознакомленные с переговорами источники отметили, что, учитывая последние события, удары США по Венесуэле не стали бы неожиданностью.

По данным американских военных, США недавно развернули в водах региона по меньшей мере восемь кораблей с более 4 тысячами военных и отправили истребители F-35 в Пуэрто-Рико.

"Невозможно перебросить туда столько ресурсов и не рассматривать все варианты", - сказал источник, знакомый с позицией администрации.

Это особенно актуально, ведь содержание тысяч военных, кораблей и самолетов в регионе может начать влиять на другие развертывания.

Другой собеседник отметил, что "невозможно бесконечно держать такую огневую мощь в Карибском регионе".

Нелегитимный Мадуро

Венесуэла не является крупным производителем кокаина, но считается главным транзитным пунктом для рейсов с наркотиками. В то же время, страну не считают источником незаконного фентанила, поступающего в США преимущественно из Мексики.

В 2020 году, во время первого срока Трампа, Министерство юстиции США выдвинуло Мадуро обвинения в наркоторговле. Администрация Трампа обвиняла его в сотрудничестве с картелями, которые отправляют кокаин, фентанил и членов банд в США.

Представители нынешней администрации Трампа не исключают смены режима как одной из целей этих операций и усиливают давление непосредственно на президента Венесуэлы.

Цель состоит в том, чтобы заставить Мадуро делать поспешные шаги, которые в конечном итоге могут привести к его отстранению от власти без американской наземной операции. Одним из главных сторонников смены режима является госсекретарь Марко Рубио.

Правительство Венесуэлы в соцсетях сообщило, что Мадуро направил Трампу письмо с предложением начать диалог. Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт подтвердила, что Трамп получил письмо, но осудила его.

"Откровенно говоря, в этом письме Мадуро повторил много неправды, и позиция администрации по Венесуэле не изменилась. Мы считаем режим Мадуро нелегитимным, и президент четко дал понять, что готов использовать любые средства для прекращения незаконной торговли смертельными наркотиками со стороны венесуэльского режима в США", - сказала Левитт.

Дипломатические усилия

По данным NBC, между США и Венесуэлой проходят переговоры с привлечением посредников из стран Ближнего Востока. С их помощью, Мадуро якобы готов пойти на уступки для сохранения власти.

США продолжают координировать с Венесуэлой отдельные вопросы, в частности осуществление депортационных рейсов. Таких полетов по состоянию на прошлую пятницу было 54.

Специальный президентский посланник по особым миссиям Рик Гренелл, находится в постоянном контакте с Трампом и продолжает продвигать дипломатию с Венесуэлой, как один из вариантов.

На просьбу о комментарии Белый дом перенаправил NBC News к предыдущему заявлению президента: "Посмотрим, что будет. Венесуэла присылает нам своих бандитов, наркоторговцев и наркотики. Это неприемлемо".

В Пентагоне отказались от комментариев.