ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп о войне в Украине: Мы очень близки к заключению сделки

Вашингтон, Вторник 25 ноября 2025 19:50
UA EN RU
Трамп о войне в Украине: Мы очень близки к заключению сделки Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что заключение сделки по завершению войны РФ против Украины уже близко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление американского лидера на церемонии помилования индейки накануне Дня благодарения.

Трамп сказал, что за прошлый месяц якобы погибло 25 тысяч украинских и российских солдат.

"Поэтому я думаю, что мы очень близки к заключению соглашения. Мы это узнаем. Я думал, что это произойдет быстрее", - уточнил американский лидер.

Мирные переговоры

Напомним, США подготовили для Украины и России мирную сделку из 28 пунктов. Первоначальная версия включала большое количество ультимативных требований Кремля к Киеву.

Для того, чтобы изменить мирный план, украинская делегация встретилась с американской в Женеве.

В результате диалога из плана удалось убрать несколько пунктов. В частности, теперь документ не предусматривает обязательное сокращение численности украинской армии.

Согласно информации Financial Times, теперь мирный план включает только 19 пунктов.

Вчера, 24 ноября, и сегодня, 25 ноября, проходят переговоры американских чиновников с российскими в Абу-Даби.

Пресс-секретарь министра армии США рассказал, что переговоры проходят хорошо. Более детальной официальной информации о встрече пока нет.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский должен посетить Вашингтон и встретиться с президентом США Дональдом Трампом до конца ноября.

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, украинский лидер готов ко встрече 27 ноября - в День благодарения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине мирный план США
Новости
Мирный план США в работе. Какая позиция Украины и Европы и кто ведет переговоры с РФ
Мирный план США в работе. Какая позиция Украины и Европы и кто ведет переговоры с РФ
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины